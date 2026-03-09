RECIBÍ EL NEWSLETTER
FAUNA AUTÓCTONA

Salta, mira hacia atrás y vuelve a saltar: la liberación de la zorra gris que fue rescatada en Punta Carretas

El rescate fue en noviembre, por parte de un veterinario que se contactó con Alternatus. Luego, estuvo en etapa de "presuelta" en Piriápolis.

cachorra-zorro-gris-alternatus-bebe-y-ahora

La organización compartió en un video el momento de la liberación, en el que llevan al animal en una jaula hasta un monte donde abrieron la jaula y la zorra salió a los saltos, miró atrás y siguió su camino.

En la Reserva de Fauna Autóctona el animal transitó la etapa de "presuelta", en la que tiene que "encontrarse en un medio natural y empezar a ejercitar sus habilidades de caza, de refugio, un lugar que no esté en contacto con la gente", explicó Ignacio Etchandy, uno de los responsables de Alternatus.

