Salta, mira hacia atrás y vuelve a saltar: la liberación de la zorra gris que fue rescatada en Punta Carretas

Cachorra de zorra gris que había aparecido en un estacionamiento de Punta Carretas volvió a su hábitat luego de tres meses de trabajo de recuperación con Alternatus y la Reserva de Fauna Autóctona del cerro Pan de Azúcar.

La organización compartió en un video el momento de la liberación, en el que llevan al animal en una jaula hasta un monte donde abrieron la jaula y la zorra salió a los saltos, miró atrás y siguió su camino.

En la Reserva de Fauna Autóctona el animal transitó la etapa de "presuelta", en la que tiene que "encontrarse en un medio natural y empezar a ejercitar sus habilidades de caza, de refugio, un lugar que no esté en contacto con la gente", explicó Ignacio Etchandy, uno de los responsables de Alternatus.

Sobre la razón de que el animal apareció en una zona urbana como Montevideo, Etchandy habló de la hipótesis de que fuese consecuencia del tráfico de animales. Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alternatus Uruguay (@alternatus_uruguay)

