PRONÓSTICO DE NUBEL CISNEROS

Miércoles con "algún chaparrón" en el noreste y este y el viernes vuelve el calor a todo el país, sin lluvias

El meteorólogo Nubel Cisneros indicó que en el resto del país no habrá lluvias. Vamos a estar por lo menos hasta el domingo de la próxima semana con calor y sin lluvias", anunció.

El meteorólogo Nubel Cisneros anunció que este miércoles se registrarán chaparrones en la zona noreste y este del país y que a partir del próximo viernes vuelve el calor a todo el país y no habrá precipitaciones.

"El miércoles hay que tener cuidado sobre la zona noreste y este del país. Vamos a tener mucha nubosidad sobre la tarde en esa parte del territorio y es muy probable que tengamos algún chaparrón", indicó.

Y agregó: "El resto del país no hay lluvias previstas y el viernes nuevamente el calor comienza a gestarse en toda la región. Vamos a estar por lo menos hasta el domingo de la próxima semana con calor y sin lluvias".

En lo que respecta a este martes, será una jornada disfrutable con temperaturas elevadas y buena presencia de sol, la noche estará fresca.

