Hallaron cachorra de zorra gris en estacionamiento de Punta Carretas; "el animal está bien" en Alternatus

Una cachorra de zorra gris de unos tres meses fue encontrada en un estacionamiento de Punta Carretas . El Ministerio de Ambiente fue informado del hallazgo.

El animal es mantenido en forma transitoria en la sala de cuarentena de la organización Alternatus Uruguay, indicó Ignacio Etchandy. El referente de Alternatus aseguró que siguen los cuidados y la dieta indicada por el veterinario. "El animal está bien", afirmó.

Etchandy adelantó que se hará una "presuelta" en instalaciones de la Intendencia de Maldonado. Desde Alternatus, se mantienen en contacto con el veterinario Matías Loureiro de Bienestar Animal de la comuna fernandina y este con el Ministerio de Ambiente para coordinar las acciones.

El destino final del animal, como en todos los casos, lo definirá el Ministerio de Ambiente. Etchandy destacó el trabajo interinstitucional para que el destino final sea la liberación. Recomendó siempre pedir ayuda a instituciones o personas que tengan nociones del manejo animal.

Gonzalo Tomma fue el veterinario que actuó en el rescate de la cachorra de zorra. Contó que cuando llegó al lugar el animal estaba en la oficina del estacionamiento, asustado, atrás de un sillón.

La zorrita fue retirada del local y llevada a realizar una revisión y una evaluación médica de su estado. El especialista recomendó que en caso de hallar un animal silvestre acudir a las autoridades o a organizaciones como Alternatus y advirtió los riesgos de zoonosis e infecciones. Recordó que por ley está prohibida la tenencia de animales silvestres como mascotas.