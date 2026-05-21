Condenado a 6 años y 11 meses el hombre detenido por acosar a adolescentes en el Prado; le imputaron 14 delitos

La Justicia Penal condenó este jueves a 6 años y 11 meses de prisión, en un proceso abreviado, a Walter Pablo Altez Peñalba, el hombre detenido por acoso callejero y abuso sexual a varias adolescentes en la zona del Prado.

La fiscal de Delitos Sexuales de 5º turno, Verónica Bujarín, indicó que se logró imputarle 14 delitos: dos delitos de abuso especial y específicamente agravados en reiteración real con reiterados delitos de abuso sexual específicamente agravados, en reiteración con reiterados delitos de violencia privada.

"Acá, hubo más de lo que significa un acoso, hubo un acercamiento indebido por parte de esta persona con adolescentes que van desde los 13 a los 17 años de edad, y en dos casos, hubo otro tipo de acercamiento mucho más grave y por eso es la imputación que hemos logrado", destacó la fiscal.

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Además, de la pena de prisión efectiva se le impuso la prohibición de contacto con niños, niñas y adolescentes por diez años, y la inscripción en el Registro Nacional de Violadores y Abusadores. La Justicia también estableció la obligación de reparación patrimonial a cada una de las 14 víctimas de doce salarios o doce sueldos mínimos.

Los casos sucedidos en 2026 fueron entre el 6 de abril y el 19 de mayo, un día antes a su detención este miércoles a mediodía afuera de un almacén en Guaná y Joaquín Requena, en el Cordón, y luego de que el Ministerio del Interior difundiera su foto en busca de colaboración para su captura. En 2025, se registraron otros dos casos en mayo y diciembre.

Durante la audiencia, el hombre declaró y reconoció su participación en los hechos. "Admitió la participación en cada uno de los hechos", afirmó.

Bujarín destacó la colaboración de la población para dar con el hombre denunciado y el trabajo de Policía Científica para lograr su identificación, así como la declaración de las víctimas. La fiscal aseguró que se comunicará con cada una de ellas para que puedan dar su testimonio y no descartó que puedan surgir nuevas víctimas.

Altez Peñalba tenía antecedentes penales por delitos sexuales de 2022.