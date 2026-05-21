Desarticularon organización que utilizaba vivienda como cocina de procesamiento de cocaína, en Maldonado

El jefe de Policía de Maldonado, Víctor Trezza, dijo que en el allanamiento incautaron 4.5 kilos de cocaína, unos 8 kilos de marihuana, 140.000 pesos, 3 pistolas Glock 9 mm, más de 550 municiones de distintos calibres y materiales para la cocción de la cocaína.

La Policía de Maldonado desarticuló una organización que utilizaba una vivienda como cocina de procesamiento de cocaína.

El jefe de Policía, Víctor Trezza, dijo que obtuvieron información de que en dicha casa funcionaba una cocina de procesamiento de cocaína, vinculada a una organización que venía siendo investigada en el marco de la Operación Jacobo, que ya cuenta con un condenado y con 53 kilos de cocaína incautados.

La Brigada de Narcóticos con apoyo de la Guardia Republicana allanó la vivienda ubicada en el barrio Maldonado Nuevo e incautó 4.5 kilos de cocaína, unos 8 kilos de marihuana, 140.000 pesos, 3 pistolas Glock 9 mm, más de 550 municiones de distintos calibres y materiales para la cocción de la cocaína.

