Detuvieron a dos policías tras hallazgo de un presunto artefacto explosivo en una automotora de Rosario

Foto: Subrayado. Ingreso a la ciudad de Rosario en Colonia.

Dos policías de Colonia fueron detenidos tras el hallazgo de un presunto artefacto explosivo improvisado en una automotora ubicada en el kilómetro 128 de ruta 1, en la radial de Rosario. Así lo informaron fuentes policiales a Subrayado.

Uno de ellos trabajaba en una dependencia policial y al momento se encontraba certificado por licencia médica. El otro era contratado como eventual. Ahora, están a disposición de la Fiscalía de Rosario.

Según había informado la Policía, el crimen ocurrió el martes de mañana, cuando la Policía concurrió al lugar por un posible hurto en el comercio. Al llegar, los efectivos constataron la rotura de la vidriera del local y encontraron el objeto sobre uno de los vehículos.

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Las cámaras de seguridad registraron el momento en que dos hombres en moto llegaron al lugar, rompieron el vidrio, ingresaron al comercio, colocaron el objeto y luego se retiraron.

Personal del Batallón de Infantería Mecanizado IV colaboró en el operativo y estableció un perímetro de seguridad de 100 metros para resguardar a las personas.

El presunto artefacto fue retirado y desactivado por efectivos del Equipo de Desactivación de Artefactos Terroristas (EDAT), que posteriormente lo trasladaron para su análisis.

La investigación también busca determinar un posible vínculo con un intento de robo ocurrido en un local de redes de cobranza de la ciudad de Rosario.