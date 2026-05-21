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CONFERENCIA EPISCOPAL

"Existe una alta probabilidad": "Se viene avanzando con esperanza" para concretar la visita del papa León XIV a Uruguay

"La eventual visita del papa León será motivo de profunda alegría para la Iglesia y para todo el pueblo uruguayo. Permanecemos expectantes y agradecidos ante esta posibilidad", afirma la Conferencia Episcopal.

AFP

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La Conferencia Episcopal del Uruguay (CEU) aseguró este jueves que "se viene avanzando con esperanza" para concretar la visita del papa León XIV a Uruguay.

En un comunicado, firmado por el cardenal Daniel Sturla y los obispos Milton Tróccoli y Heriberto Bodeant, la Iglesia Católica indica que "existe una alta probabilidad de que el santo padre visite Uruguay", pero "al día de hoy, no contamos aún con una fecha definida".

"La eventual visita del papa León será motivo de profunda alegría para la Iglesia y para todo el pueblo uruguayo. Permanecemos expectantes y agradecidos ante esta posibilidad", afirma la CEU. Habrá una conferencia de prensa cuando se conozca la fecha y mayores detalles.

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26 05 21 CEU Comunicado Visita Papa León XIV

El intendente de Florida, Carlos Enciso, anticipó que el papa tiene previsto viajar a Uruguay en la primera quincena de noviembre, pero que resta la confirmación del gobierno uruguayo y de la Santa Sede. En el marco de su presencia en el país, visitaría el Santuario de la Virgen de los 33 en Florida.

Juan Pablo II fue el único papa que visitó Uruguay y lo hizo en dos ocasiones: del 31 de marzo al 1º de abril de 1987 y del 7 al 9 de mayo de 1989. En su primera visita, estuvo en Montevideo y, entre otras actividades celebró una misa campal para más de 150.000 personas en la explanada de Tres Cruces, donde hoy está el monumento en su homenaje. En su segunda visita, el papa visitó las ciudades de Montevideo, Melo, Florida y Salto.

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