"¿Qué hacía un niño de 11 años?": director de Policía dijo que escena del cuádruple homicidio no parece una "casa de familia"

"Llama la atención un niño de 11 años, que no tiene relacionamiento familiar con los fallecidos. No vive cerca. Nosotros nos preguntamos qué hacía un niño de 11 años, los padres que se les haya ido (sic), que estuviera en este lugar, en este momento. Nos llama mucho la atención", expresó.

"En ese lugar, a esa hora, en una reunión de esa naturaleza. Qué estaba haciendo ese niño acá a esa hora. Evidentemente que si pasó algo, algo había", agregó Azambuya. Afirmó que, por la distribución de las habitaciones, la vivienda no parece una "casa de familia".

Al ser consultado sobre si los crímenes pueden estar relacionados a un tema de drogas, dijo: "Las hipótesis son todas abiertas, ya sea droga o alguna otra hipótesis, las estamos manejando".

Respecto a la vivienda, sostuvo: "No vemos que la composición como tal sea una casa de familia. No tiene la composición en cuanto a las habitaciones. Puede tener otro tipo de naturaleza, pero no tendría la composición de casa de familia".

Consultado por el reclamo de los vecinos, de tener miedo en el barrio, Azambuya informó que se dispuso desde la noche del jueves aumentar el patrullaje. "La jefatura estableció patrullaje desde la noche del jueves. Estamos evaluando otras medidas con la Guardia Republicana y otras unidades. Pensamos establecer más medidas, estamos planificando intervenciones", afirmó.

"Le transmitimos a la población la plena confianza en el trabajo de la Policía, que está avanzando rápidamente. Hay más de 100 casquillos, hay más de un arma que ha participado, de distintos calibres", expresó. Dijo que el mayor de 40 años que fue asesinado, tenía antecedentes penales.

Los asesinatos.

El cuádruple homicidio ocurrió dentro de una vivienda del barrio Maracaná. El informe primario de la Policía en el lugar indica que hubo más de 100 disparos, que dieron muerte a un hombre de 40 años, a jóvenes de 17 y 18 años, y a un niño de 11.

Otro joven de 17 años fue herido en el pecho, piernas y brazos, y fue trasladado en estado grave al hospital del Cerro. Es hijo del hombre de 40 años.

El llamado a la Policía lo hizo una mujer, pareja del hombre de 40 años asesinado. Estaba en un almacén frente a la vivienda cuando sintió la balacera.

Según constató Subrayado en el lugar, hay impactos de bala en varias viviendas y en al menos un auto estacionado en la calle.

En la mañana de este viernes el ministro Nicolás Martinelli convocó a una reunión urgente con las autoridades de las unidades que investigan los crímenes. Luego se dirigió al barrio Maracaná y estuvo en la escena del cuádruple homicidio.