Aduanas incautó nueve vehículos extranjeros de alta gama que circulaban en infracción al régimen de turistas

Personal de Aduanas incautó en varios operativos realizados durante el mes de abril nueve vehículos extranjeros de alta gama que circulaban por el país en infracción al régimen de circulación de turistas.

El decreto 92/018 regula la circulación de vehículos de turistas, particulares y de alquiler en los países del Mercosur, y establece un plazo máximo de 90 días, otorgado por Migración, para transitar por Uruguay. Esto solo se aplica a personas que ingresan en calidad de turistas y no para quienes lleguen a vivir, trabajar, o ejercer una actividad comercial o industrial con un vehículo matriculado en otro país.

Los operativos del Grupo de Respuesta e Inteligencia Aduanera (GRIA) y las Aduanas Móviles Regionales Norte, Sur y Oeste, y en el área metropolitana, e incluyeron inspecciones en la vía pública, allanamientos y controles vehiculares en ruta. Aduanas contó con el apoyo de Policía Caminera y las Jefaturas de Montevideo, Soriano y Rivera.

Los vehículos incautaron fueron una camioneta Fiat Strada Freedom CV 1.3, una Ford Ranger DC 4x2, una Toyota Hilux, un Volkswagen Country, un Peugeot 207, un BMW 118i, una Mini Cooper Countryman, un BMW Z4 y un Ford Mustang GT 5.0 V8 del año.

Temas de la nota Aduanas

vehículos