MSP realiza investigación epidemiológica tras conocerse que pareja neerlandesa con hantavirus estuvo en Uruguay

El Ministerio de Salud Pública (MSP) realiza una investigación epidemiológica tras información de que pareja de neerlandeses que falleció en relación a un brote de hantavirus en un crucero estuvo en Uruguay, indicaron fuentes de la cartera a Subrayado.

Las autoridades uruguayas recibieron "comunicación a través del Centro Nacional de Enlace que es la vía oficial por la que se comunican estos eventos entre los países" y resolvió la investigación para determinar si hay riesgos asociados.

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El Ministerio de Salud de Argentina informó previamente que la reconstrucción del itinerario de estos turistas determinó que recorrieron Chile, Uruguay y Argentina.

Tres personas presumiblemente infectadas con hantavirus fueron evacuadas este miércoles del crucero inmovilizado frente a Cabo Verde, para ser trasladadas a Países Bajos, luego de que expertos sudafricanos identificaran un caso con la cepa Andes, la única de la que hay evidencia de transmisión humana.

Desde 1996, cuando comenzó a ser obligatorio el registro, no se ha identificado la presencia de la cepa Andes en Tierra del Fuego, provincia en el extremo sur de Argentina de la que Ushuaia es capital.

Circula en cambio en las provincias patagónicas de Chubut, Río Negro y Neuquén, así como en el sur de Chile.

La pareja de neerlandeses, a la que el Ministerio de Salud no identificó, entró a Argentina el 27 de noviembre y, tras recorrer el país en auto, cruzó a Chile el 7 de enero.

Entre esa fecha y el día en que se embarcaron en el MV Hondius el 1 de abril, recorrió en zigzag Argentina, Chile y Uruguay, pasando por distintos puntos donde hay registro de la cepa Andes.

Según la OMS, la incubación del hantavirus es de una a ocho semanas. El Ministerio de Salud argentino no especuló sobre el posible lugar de contagio de la pareja.

"Hasta el momento, no se identificaron casos asociados en el país" a los neerlandeses, indicó el comunicado de las autoridades argentinas.

Equipos técnicos viajarán a la capital de la provincia de Tierra del Fuego en el extremo sur de Argentina.

Allí realizarán "operativos de captura y análisis de roedores en áreas vinculadas al recorrido de los casos y detectar la posible presencia del virus en reservorios naturales", detalló el comunicado.

Añadió se enviará a los países involucrados (España, Senegal, Sudáfrica, Países Bajos y el Reino Unido) el ARN del virus Andes para facilitar su detección y otros insumos para realizar aproximadamente 2.500 diagnósticos.

"También enviará guías para diagnóstico y protocolos de tratamiento para garantizar el correcto manejo de los casos", agregó la nota.

FUENTE: CON INFORMACIÓN DE AFP