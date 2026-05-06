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DIEZ IMPUTADOS Y CONDENADOS

Dos hombres fueron condenados por el atentado a la fiscal de Corte, Mónica Ferrero

Uno de ellos fue condenado por haber ingresado a la azotea de la casa de Ferrero, y haber efectuado tres disparos de arma de fuego y detonado una granada. El otro, como cómplice y por haber incendiando una camioneta.

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Dos hombres fueron condenados este miércoles a penas de 3 años y de 9 años y medio de cárcel por el atentado a la fiscal de Corte, Mónica Ferrero.

La Fiscalía de Estupefacientes de 1º turno logró la condena de uno de ellos 9 años y 6 meses de cárcel por haber ingresado a la azotea de la casa de Ferrero, y haber efectuado tres disparos de arma de fuego y detonado una granada. Fue condenado por un delito de asociación para delinquir especialmente agravado, un delito de atentado especialmente agravado, un delito de estrago y un delito de porte de armas de fuego en lugares públicos con un delito de porte de arma de fuego por reincidente.

El otro, fue condenado a 3 años de prisión como cómplice del ataque, al haber colaborado con los autores, incendiando la camioneta utilizada en el hecho. Fue condenado por asociación para delinquir especialmente agravado, un delito de receptación especialmente agravado, un delito de incendio y en calidad de cómplice un delito de atentado especialmente agravado con un delito de estrago.

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El atentado se produjo en la madrugada del 28 de setiembre de 2025. Hubo disparos y una explosión, que provocaron daños en ventanas y en parte de la vivienda. La investigación de la Policía y de la Fiscalía logró identificar y las pruebas necesarias para determinar la participación hasta el momento de diez personas, entre imputados y condenados por el hecho.

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