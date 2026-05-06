Meteorología volvió a actualizar su nivel de alerta y a las 10 de la mañana de este miércoles quitó la advertencia naranja y dejó la amarilla por tormentas puntualmente fuertes. Rige para una zona del extremo suroeste, desde Colonia hacia el centro del país, hasta Florida y parte de Durazno.
Nueva actualización de Meteorología: queda una advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes
La actualización se hizo a las 10 de la mañana. Primero fue advertencia amarilla, luego naranja y amarilla, y ahora solo amarilla. Abarca una zona del suroeste y centro del país.
“Una perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable afecta el país, generando tormentas algunas puntualmente fuertes. Cabe destacar que en zonas de tormentas se podrán registrar intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes. Se continuará monitoreando la situación y se informará ante eventuales cambios”, dice el informe oficial.
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Advertencia amarilla de Meteorología por tormentas puntualmente fuertes
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