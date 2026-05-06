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PORTAAVIONES DE EE.UU.

"Soy presidente del Uruguay, no hago política exterior representando una fuerza política", dijo Orsi ante críticas a visita a portaaviones

El mandatario dijo entender las críticas que recibió más allá de compartirlas o no. Sobre los cuestionamientos del ministro Juan Castillo, el mandatario manifestó: "que sean mis ministros no quiere decir que los amordace; la libertad antes que nada".

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El presidente Yamandú Orsi se refirió este miércoles a las críticas que recibió de la oposición y de algunos sectores del Frente Amplio y del PIT-CNT por su visita al portaaviones de Estados Unidos.

"Es el precio de la libertad y el precio de la responsabilidad de un jefe de Estado. Soy presidente del Uruguay, no estoy aquí y no hago política exterior representando una fuerza política, lo hago pensando en lo que le conviene al Uruguay", afirmó.

Orsi dijo entender las críticas que recibió más allá de compartirlas o no. "La libertad es lo mejor que nos puede pasar, incluso en la interna de una fuerza política", sostuvo y aseguró que el tema no ameritó ninguna comunicación directa.

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El mandatario reconoció que esperaba las críticas y al ser consultado sobre los cuestionamientos del ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, Orsi manifestó: "que sean mis ministros no quiere decir que los amordace; la libertad antes que nada". "No nos olvidemos que mis ministros son actores políticos también, a mí no me molesta para nada", agregó.

Orsi aseguró que cuando recibió la invitación del gobierno de Estados Unidos para visitar el portaaviones, la analizó y concluyó que concurrir "le convenía a la República Oriental del Uruguay aceptar la invitación; podía aceptarla o no aceptarla". Con respecto a los cuestionamientos de la oposición sobre que el Poder Ejecutivo omitió la solicitud de autorización al Parlamento, el mandatario dijo que "hay que revisarlo, para eso está". "Hay algunos grises, espero ser más claro la próxima", enfatizó.

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