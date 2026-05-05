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"ARQUITECTURA DEFENSIVA"

Polémica por rejas colocadas para evitar ocupación en ochavas; norma que prohíbe "elementos hostiles no fue reglamentada

Para algunos vecinos "es una falta de empatía y de humanismo" y para otros son "las soluciones que la gente encuentra para lo que está pasando".

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Se viralizó en las redes sociales una fotografía donde vecinos dan cuenta de un edificio en el que colocaron rejas en una ochava, en Montevideo.

"Esta reja en la ochava no protege nada: no hay ventana, no hay acceso, no hay vida. Sin embargo, se enreja. Esto no es seguridad, esto se llama arquitectura defensiva, pero de la peor, la que excluye: Mario Cassinoni y Charrúa", señala la publicación que acompaña la fotografía de esa esquina.

Alberto Leira, presidente de la Sociedad de Arquitectos, dijo que estas instalaciones "son hostiles hacia la gente".

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"Está pasando que muchos edificios que tenían previsto techos, aleros y demás, empiezan a estar cerrados, por una problemática que no podemos soslayar, que es la cantidad de gente que no tiene donde vivir. Y ese es el problema que tenemos que atender. Tratar de contenerlos y poder atenderlos, y no discriminarlos más todavía", sostuvo.

A nivel arquitectónico, se observa que estos elementos "no son bien proyectados" y que son "soluciones parciales que a veces no son ni solución siquiera, pero que no están proyectados y muchas veces no están acordes al edificio. Están reflejando una sociedad muy desigual, en la cual se va cada vez complicando más la convivencia".

En octubre de 2024, una persona cayó, se lastimó con los pinchos de la arquitectura hostil y murió por esas lesiones. A raíz de esto, se creó una normativa para prohibirla y aún no fue reglamentada.

Desde la Defensoría del Vecino no han recibido reclamos en torno a este tema "en los últimos meses".

"Fue una preocupación que compartimos, en particular con el Municipio B y la Junta Departamental, esto de generar condiciones o de impedir que las personas puedan transitar o apoyarse en una fachada, en una ventana, en un balcón", sostuvo Daniel Arbulo, de la Defensoría.

"En función de eso se creó una norma, hoy es parte del digesto y entendemos que se logró detener cierto modismo que había de instalar este tipo de elementos", explicó.

DEFENSOR VECINO

Vecinos del barrio Cordón se refirieron a la situación. Una mujer que vive en el edificio de la imagen viralizada aseguró que por su parte no estuvo de acuerdo con las rejas.

"Los vecinos decidieron clausurar eso para los chiquilines que están en situación de calle", sostuvo.

"Es una falta de empatía y de humanismo", indicó.

Un hombre que pasaba por el lugar dijo que se debe a que "la gente está podrida" y que "son las soluciones que la gente encuentra para lo que está pasando".

"Es horrible que la gente tenga que hacer ello, pero es por la gente que vive en la calle y el basurero que se forma. Queda horrible, pero si viviera en un edificio tendría que hacer eso", dijo otra persona.

VECINOS CORDON

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