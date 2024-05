"Nos tiramos al piso": lo que vivieron dos vecinas durante la balacera que dejó cuatro muertos en Maracaná

"Pensamos que eran fuegos artificiales, unas ráfagas impresionantes. Nos asustamos, nos tiramos al piso. Impresionante", dijo una vecina a Subrayado. Y agregó: "Estábamos asustadísimos por no saber lo que pasaba. Se ha vuelto tierra de nadie esto, está todo mal".

"No sabemos qué paso, pero le dieron hasta a menores", dijo al mujer, que prefirió no ser identificada, por temor. Las víctimas de los crímenes tenían 40, 18, 17 y 11 años; hay un herido grave, de 17 años.

La vecina dijo que hay tiroteos "todas las madrugadas". "A las 12 o 1 de la mañana no hay quién pueda", resumió. Contó que hubo un homicidio hace dos meses, pero "quedó todo quieto". "Vino el ministro pero no ha pasado nada, y no creo que pase", expresó.

El ministro del Interior, Nicolás Martinelli, fue a la escena de los homicidios este viernes. En la mañana también hubo disparos en la zona, pero la Policía no pudo dar con los responsables.

"Todos los vecinos tienen miedo y terminamos siendo cómplices de lo que está pasando, por miedo", agregó la mujer. "Es un barrio de trabajadores que no se puede movilizar por miedo. Alguna solución tiene que haber, alguna medida se tiene que tomar, porque con el miedo no se puede", dijo.

Otra vecina contó que sobre las 23:30 horas escuchó los disparos. "Para mí eran bombas porque había un partido de fútbol. Pero cada vez fueron más seguidas y perdí la cuenta", señaló.

Y añadió: "Era impresionante. Eran muchas (detonaciones), perdí la cuenta. Capaz alguna detonación a veces escuchás, pero como ayer nunca, tanta bala". Dijo sentir miedo por los episodios violentos del barrio.

Ambas mujeres dieron su testimonio, pero pidieron no ser identificadas.

En el mediodía de este viernes el director nacional de la Policía, José Azambuya, dijo que se dispuso un aumento del patrullaje en el barrio, desde la noche de este jueves, tras los crímenes.