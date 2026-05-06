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BRASIL

Tiroteo en escuela de Acre: adolescente de 13 años disparó y mató a dos personas y dejó cinco heridos

El atacante pudo entrar al edificio sin dificultad porque es alumno de la institución. Las víctimas fatales fueron dos funcionarias. Entre los heridos, hay cuatro menores de edad.

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Un adolescente ingresó armado a un centro educativo en Brasil y mató a dos personas e hirió a cinco durante una balacera.

El ataque ocurrió en la tarde del martes en una escuela de Rio Branco, capital del estado de Acre. Un menor de 13 años fue detenido por la Policía, según un comunicado del gobierno estatal.

En el ataque murieron dos funcionarias de la institución y quedaron heridas otras cinco personas, de las cuales cuatro son menores de edad.

Foto: Subrayado. Ingreso a la ciudad de Rosario en Colonia.
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El adolescente ingresó a la escuela y efectuó varios disparos en un corredor que da acceso a la dirección, según explicaron fuentes policiales.

Agregó que pudo entrar al edificio sin dificultad porque es alumno de la institución, y que se entregó tras el ataque. También fue detenido su padrastro, dueño de la pistola calibre 380 utilizada en el tiroteo.

La Policía identificó a otros estudiantes que presuntamente tenían conocimiento previo de lo que iba a ocurrir y que podrían haber cooperado con el atacante.

Como parte del protocolo de seguridad, las clases fueron suspendidas durante tres días en todos los centros educativos del estado.

Brasil ha registrado en los últimos años varios ataques en instituciones educativas que han dejado decenas de víctimas fatales.

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