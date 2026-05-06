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ESCUELA Y LICEO

Presidente de ANEP explicó en qué casos se suspenden las clases por alerta meteorológica

"Los temporales hay lugares del país donde son muy complicados o una cañada no te da paso. Ahí lo que tenemos que priorizar es la seguridad de los gurises", indicó Caggiani.

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El presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, explicó cómo funciona el protocolo de asistencias e inasistencias cuando se emite una alerta meteorológica por parte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet).

"El sistema educativo tiene un protocolo que protege a los estudiantes. Este tipo de situaciones en el tiempo afectan la asistencia a clase, tenemos que tener el camino lo más seguro posible a la institución educativa, si se puede ir se va", indicó Caggiani.

En ese sentido, sostuvo que si se emite una alerta roja por parte de Inumet y Sinae, se suspenden las clases.

Foto: Subrayado.
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"Solamente con alerta roja se suspenden las clases", remarcó. Con amarilla o naranja, "se pasa la lista y se justifica la falta".

"Los temporales hay lugares del país donde son muy complicados o una cañada no te da paso. Ahí lo que tenemos que priorizar es la seguridad de los gurises", indicó.

Además, aclaró que la alerta que comunicó este martes el Poder Ejecutivo no es la de meteorología, sino para trabajar la situación de calle".

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