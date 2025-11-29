Policía incautó más de 400 kilos de pasta base en Paysandú: hay dos detenidos y uno más requerido

Pasta base incautada por la Policía en Paysandú y uno de los detenidos. Foto: Ministerio del Interior.

El ministro del Interior Carlos Negro dará este sábado una conferencia de prensa por los más de 400 kilos de pasta base incautados en Paysandú . También allí la Policía antidrogas incautó poco más de un kilo de cocaína.

La Operación “Sinergia” la llevó adelante la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas. Hay dos personas detenidas, uno más requerido y dos camionetas incautadas.

El operativo se realizó en el kilómetro 36 de la ruta 26 de Paysandú, cuando los efectivos interceptaron una camioneta que antes había eludido un control policial a toda velocidad. En esa camioneta estaba el cargamento de pasta base.

Seguí leyendo Buscan al conductor que atropelló y mató a un hombre en Conciliación: fueron a su casa y no estaba

En total fueron 414 kilos con 800 gramos de Pasta Base. También se incautó 1 kilo 115 gramos de cocaína, informó el Ministerio del Interior.

Todo comenzó en julio, cuando la Policía encontró una avioneta incendiada próximo a la localidad de Paso de los Carros, en Paysandú, dice el comunicado del Ministerio.

A partir de allí "la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional y Jefatura de Policía de Paysandú, por intermedio de la Brigada Antidrogas y la Brigada de Seguridad Rural, realizaron tareas de inteligencia y actuaciones conjuntas".

Esas operaciones terminaron con la incautación el viernes de este cargamento de droga. La Policía tenía el dato de que "en el lugar se llevaría a cabo una posible descarga de estupefacientes", dice el comunicado oficial.

Así fue que se detuvo a la camioneta con droga que antes había eludido un control policial en la ruta. Luego, en Quebracho, se detuvo a otra persona y se incautó otra camioneta. Allí se identificó a otra persona de 43 años, ahora requerida.

cocaína-pasta-base-droga-paysandú-incauta-policía-foto-Interior Pasta base incautada por la Policía en Paysandú. Foto: Ministerio del Interior.

Según informó el viernes el corresponsal de Subrayado en Paysandú Pablo Blanc, la Policía tenía el dato de que un cargamento de droga iba a ser arrojado desde una aeronave, y que luego se trasladaría en una camioneta.

Este sábado pasado el mediodía el ministro del Interior, el jefe de Policía de Paysandú y autoridades de la Policía Nacional darán una conferencia de prensa para dar información del operativo antidrogas.