Un sospechoso herido

Delincuentes dispararon contra un auto de la Policía en el barrio Peñarol: hubo enfrentamiento

Frente a una boca, cuatro hombres abrieron fuego contra un vehículo de Investigaciones de la Policía. Como consecuencia del tiroteo, un sospechoso resultó herido en una pierna y está detenido.

Escena de la balacera en Peñarol.

Un enfrentamiento a tiros se produjo a las cuatro de la madrugada de este viernes en Máximo Santos esquina Logroño, frente a una boca de venta de drogas en el barrio Peñarol.

Policías de Investigaciones de Zona III que circulaban en el lugar por un robo en un camión fueron sorprendidos a tiros cuando pasaron por el frente de la vivienda, donde afuera había entre cuatro y cinco hombres. Con al menos dos armas, les dispararon a los efectivos, que iban en un auto de Investigaciones, no identificado como policial.

Tras los disparos, los hombres corrieron y se metieron a la boca de drogas, donde se cambiaron de ropas y escaparon. No obstante, uno de ellos resultó baleado en la pierna izquierda y se entregó ante los efectivos, que lo detuvieron y lo trasladaron a un centro médico.

Foto: Policía de Maldonado. Objetos incautados al delincuente en Punta del Este.
fotoeuge-auto-balacera-boca-peñarol
Los policías resultaron ilesos. En el auto, un Chevrolet Spark, se observan dos impactos de bala: uno en el vidrio trasero y otro en la manija de la puerta trasera derecha.

Frente a la boca de drogas, desde donde dispararon los delincuentes, fueron incautados casquillos de pistola 9 milímetros, señala la información policial a la que accedió Subrayado.

En tanto, el detenido tiene 45 años, no cuenta con antecedentes penales sino con varias indagatorias.

