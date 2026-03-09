Paro de Adeom en Montevideo y reunión en el Ministerio de Trabajo por conflicto con la Intendencia de Bergara

Paro y movilización de ADEOM en el Ministerio de Trabajo. Foto: carteles en la puerta del Ministerio (foto de Martín Abreu, Subrayado).

Adeom Montevideo realiza este lunes un paro con movilización por la reunión tripartita que mantienen sus dirigentes en el Ministerio de Trabajo con autoridades de la Intendencia de Montevideo.

El conflicto con la administración de Mario Bergara surgió tras el rechazo (dos veces) de la asamblea de funcionarios al convenio colectivo propuesto por la Intendencia.

Este convenio fue acordado por la dirigencia de Adeom con la Intendencia (en diciembre) pero rechazo en dos asambleas por los funcionarios.

El conflicto entonces escaló con paros y movilizaciones la semana pasada, y ahora con una reunión en el Ministerio donde se busca acercar a las partes. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Subrayado/status/2031036404046708974?s=20&partner=&hide_thread=false Conflicto y paro en la Intendencia de Montevideo: presidenta de ADEOM Silvia Tejera habló con @Subrayado en un alto de la negocia en el Ministerio de Trabajo. El informe de @Martinabreu20 https://t.co/pdq5utQ5DF pic.twitter.com/wWobnt8BTl — Subrayado (@Subrayado) March 9, 2026