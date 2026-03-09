Adeom Montevideo realiza este lunes un paro con movilización por la reunión tripartita que mantienen sus dirigentes en el Ministerio de Trabajo con autoridades de la Intendencia de Montevideo.
Paro de Adeom en Montevideo y reunión en el Ministerio de Trabajo por conflicto con la Intendencia de Bergara
El sindicato de municipales de Montevideo, Adeom, hace paro este lunes y se moviliza durante la reunión que mantiene con autoridades en el Ministerio de Trabajo por el conflicto con la Intendencia.
El conflicto con la administración de Mario Bergara surgió tras el rechazo (dos veces) de la asamblea de funcionarios al convenio colectivo propuesto por la Intendencia.
Este convenio fue acordado por la dirigencia de Adeom con la Intendencia (en diciembre) pero rechazo en dos asambleas por los funcionarios.
El conflicto entonces escaló con paros y movilizaciones la semana pasada, y ahora con una reunión en el Ministerio donde se busca acercar a las partes.
