PAYSANDÚ Y EJIDO

Mujer fue herida por arma de fuego en el centro de Montevideo; hay dos detenidos

La Policía no encontró evidencia balística en el lugar donde la mujer recibió los disparos.

Una mujer fue herida con arma de fuego en Paysandú y Ejido. Hay dos hombres detenidos.

La Policía recibió una denuncia por una riña con disparos en la calle, en el Centro de Montevideo, y un móvil fue hasta el lugar. Allí, encontraron a la mujer, que tenía heridas en ambas piernas. La trasladaron a un centro asistencial.

En el lugar, los efectivos tomaron testimonio a los involucrados, que "se imputaron mutuamente la autoría de los disparos", por lo que fueron detenidos, informó la Jefatura de Montevideo.

El arma no fue ubicado, tampoco vainas u otra evidencia balística. La riña quedó registrada por cámaras.

