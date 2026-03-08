Una mujer fue herida con arma de fuego en Paysandú y Ejido. Hay dos hombres detenidos.
Mujer fue herida por arma de fuego en el centro de Montevideo; hay dos detenidos
La Policía no encontró evidencia balística en el lugar donde la mujer recibió los disparos.
La Policía recibió una denuncia por una riña con disparos en la calle, en el Centro de Montevideo, y un móvil fue hasta el lugar. Allí, encontraron a la mujer, que tenía heridas en ambas piernas. La trasladaron a un centro asistencial.
En el lugar, los efectivos tomaron testimonio a los involucrados, que "se imputaron mutuamente la autoría de los disparos", por lo que fueron detenidos, informó la Jefatura de Montevideo.
Seguí leyendo
Joven de 20 años salió despedido tras chocar contra una columna y falleció
El arma no fue ubicado, tampoco vainas u otra evidencia balística. La riña quedó registrada por cámaras.
Temas de la nota
Lo más visto
nueva instancia judicial
Disputa de primos por herencia: justicia inmovilizó cuenta bancaria donde están los fondos
este sábado
Agredieron a la madre del adolescente asesinado por su padre en Flor de Maroñas
filicidio
Vecinos se movilizan tras asesinato de adolescente por parte de su padre
en Paysandú
Frigorífico Casablanca analiza suspender temporalmente faena de vacunos debido a aumento del precio del ganado
HOMICIDIO Y VIOLENCIA DOMÉSTICA
Dejá tu comentario