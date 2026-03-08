RECIBÍ EL NEWSLETTER
BARRIO COLÓN

Joven de 20 años salió despedido tras chocar contra una columna y falleció

La muerte del joven fue constatada por una emergencia móvil que concurrió a la escena.

Foto: Subrayado. Archivo.

Foto: Subrayado. Archivo.

Conductor de 20 años murió tras impactar en su auto contra una columna en el barrio Colón.

En la mañana de este domingo, la Policía concurrió a camino Fortet y camino Colman, por un siniestro de tránsito. En el lugar, los efectivos encontraron al joven, que había salido despedido del vehículo, y junto con Bomberos solicitaron la presencia de emergencia móvil, que constataron la muerte del joven.

Fiscalía dispuso relevamiento de la escena y examen toxicológico de la víctima.

agredieron a la madre del adolescente asesinado por su padre en flor de maronas
Seguí leyendo

Agredieron a la madre del adolescente asesinado por su padre en Flor de Maroñas

Temas de la nota

Lo más visto

Disputa de primos por herencia: justicia inmovilizó cuenta bancaria donde están los fondos video
nueva instancia judicial

Disputa de primos por herencia: justicia inmovilizó cuenta bancaria donde están los fondos
este sábado

Agredieron a la madre del adolescente asesinado por su padre en Flor de Maroñas
filicidio

Vecinos se movilizan tras asesinato de adolescente por parte de su padre
en Paysandú

Frigorífico Casablanca analiza suspender temporalmente faena de vacunos debido a aumento del precio del ganado
HOMICIDIO Y VIOLENCIA DOMÉSTICA

Imputaron al padre del adolescente que fue encontrado muerto en una cuneta en Flor de Maroñas

Te puede interesar

Fotos: Verónica Chevallier. 
8 DE MARZO

Organizaciones feministas se concentran en 18 de Julio para la marcha por el Día Internacional de la Mujer
Marcha por el 8 de marzo: los cambios en el tránsito y transporte por la movilización en Montevideo
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Marcha por el 8 de marzo: los cambios en el tránsito y transporte por la movilización en Montevideo
Mojtaba Jemenei. Foto: AFP
MEDIO ORIENTE

Asamblea de Expertos de Irán anuncia a Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo del país

Dejá tu comentario