Conductor de 20 años murió tras impactar en su auto contra una columna en el barrio Colón.
Joven de 20 años salió despedido tras chocar contra una columna y falleció
La muerte del joven fue constatada por una emergencia móvil que concurrió a la escena.
En la mañana de este domingo, la Policía concurrió a camino Fortet y camino Colman, por un siniestro de tránsito. En el lugar, los efectivos encontraron al joven, que había salido despedido del vehículo, y junto con Bomberos solicitaron la presencia de emergencia móvil, que constataron la muerte del joven.
Fiscalía dispuso relevamiento de la escena y examen toxicológico de la víctima.
Seguí leyendo
Agredieron a la madre del adolescente asesinado por su padre en Flor de Maroñas
Temas de la nota
Lo más visto
nueva instancia judicial
Disputa de primos por herencia: justicia inmovilizó cuenta bancaria donde están los fondos
este sábado
Agredieron a la madre del adolescente asesinado por su padre en Flor de Maroñas
filicidio
Vecinos se movilizan tras asesinato de adolescente por parte de su padre
en Paysandú
Frigorífico Casablanca analiza suspender temporalmente faena de vacunos debido a aumento del precio del ganado
HOMICIDIO Y VIOLENCIA DOMÉSTICA
Dejá tu comentario