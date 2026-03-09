RECIBÍ EL NEWSLETTER
DESDE EL MEDIODÍA EN TORRE EJECUTIVA

Orsi encabeza Consejo de Ministros con varios temas en agenda para la gestión 2026

El presidente Orsi convocó al Consejo de Ministros para trabajar proyectos que se ejecutarán este año y analizar temas de actualidad. La reunión comienza al mediodía en Torre Ejecutiva.

Orsi en el Consejo de Ministros del 13 de febrero de este año. Foto: Presidencia.

El presidente Orsi reúne este mediodía al Consejo de Ministros en Torre Ejecutiva para trabajar en varios de los proyectos que anunció en su discurso ante la Asamblea General una semana atrás, el lunes 2 de marzo.

Entre los anuncios que hizo el mandatario se destaca el proyecto de ley para crear el Ministerio de Justicia (rechazado por la oposición y con dudas incluso dentro del Frente Amplio), y la reforma del Código del Proceso Penal (CPP).

También se abordarán temas de empleo en general, y juvenil en particular, al tiempo que se analizarán temas de actualidad, como el impacto de la guerra en Oriente Medio en el precio del petróleo, que en 10 días pasó de 65 a más de 100 dólares el barril.

Además, estará en carpeta el plan nacional de seguridad, que el ministro del Interior Carlos Negro presentará a fin de mes, y que este lunes se espera que sea adelantado en el Consejo de Ministros.

En este plan se inscribe la construcción de dos cárceles de máxima seguridad con nueva tecnología, según anunció Orsi en su discurso ante el Parlamento.

Seguridad y empleo son los temas principales de acuerdo a las preocupaciones que expresa la ciudadanía en las distintas encuestas de opinión pública.

Temas de la nota

