Hay paro y movilización del sindicato de la banca pública desde el mediodía. Foto: FocoUy

El sindicato de funcionarios de la banca pública (AEBU) realiza un paro con movilización este jueves en el marco de las negociaciones por un nuevo convenio colectivo del sector con el Estado.

En la semana se desarrolló una nueva negociación del sector financiero oficial con la presencia de dirigentes de AEBU y una delegación del Poder Ejecutivo liderada por el Ministerio de Economía y Finanzas.

Según dirigentes sindicales, si bien se avanzó en algunos puntos aún falta cerrar varios puntos de lo negociado.

En ese marco el Consejo del Sector Oficial decidió iniciar una serie de movilizaciones y paros durante varios días.

Este jueves el paro comenzó a la hora 12:40 horas con concentraciones en la sucursal del Banco República de General Flores.

En la última reunión de negociación se acordó una licencia por cuidados para madres o padres que incluye adoptantes hasta los seis meses.

También se acordó la creación de un ámbito para la discusión del cambio de horario en las sucursales bancarias, y un protocolo contra el acoso laboral, así como el compromiso de reglamentar el teletrabajo.

El presidente del Banco República Álvaro García fue consultado sobre el paro y la afectación que puede tener en la institución: