RECIBÍ EL NEWSLETTER
TRAS CONCLUSIONES DE PREINVESTIGADORAS

Oposición le propuso al Frente Amplio que comisión investigadora del Parlamento por Cardama sea bicameral

La iniciativa es analizada por el oficialismo y surgió tras la culminación de los trabajos de las comisiones preinvestigadoras que analizaron el tema, tanto en el Senado como en Diputados, pero con diferentes conclusiones.

asamblea-general-sin-quorum.jpg

Senadores de la oposición le propusieron este viernes al Frente Amplio que en el Parlamento funcione una comisión bicameral para investigar el negocio del Estado uruguayo con el astillero Cardama para la construcción de dos patrullas oceánicas para la Armada Nacional.

La iniciativa que partió de la oposición es analizada por el oficialismo, dijeron a Subrayado fuentes parlamentarias. La propuesta surgió tras la culminación de los trabajos de las comisiones preinvestigadoras que analizaron el tema, tanto en el Senado como en Diputados, pero con diferentes conclusiones.

En el Senado, el frenteamplista Sebastián Sabini fue el primero en presentar la denuncia para que se investigue el proceso en ese ámbito parlamentario, donde el Frente Amplio tiene mayoría y además están representados el Partido Nacional y el Partido Colorado.

parlamento acordo conformar una comision bicameral especial en la asamblea general por cardama
Seguí leyendo

Parlamento acordó conformar una comisión bicameral especial en la Asamblea General por Cardama

El informe en mayoría, presentado el jueves por los senadores oficialistas Nicolás Viera y Eduardo Brenta, recomendaba la constitución de la investigadora. Sin embargo, la senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi, presentó este viernes su informe en minoría, en el que aludió a "la falta de tiempo" para determinar si existían "elementos de convicción suficientes" para la instalación de la comisión en el Senado.

El frenteamplista Eduardo Brenta defendió la decisión del oficialismo que buscará analizar todo el negocio con el astillero español hasta la rescisión del contrato por graves incumplimiento resuelta por el gobierno de Yamandú Orsi.

En la Cámara de Diputados, la denuncia del nacionalista Juan Martín Rodríguez tuvo otra suerte. El informe en mayoría, de los frenteamplistas Joaquín Garlo y Alejandro Zavala, se expresó en contra de la conformación de la investigadora, porque no se cumplían los requisitos legales como "la entidad de la denuncia, la seriedad de su origen y la oportunidad y procedencia de la investigación". "No se presentaron ni irregularidades ni ilicitudes fundamentadas o de apariencia irregular o ilícita de forma fundamentada para que se proceda la conformación de esta comisión; la denuncia está plagada de valoraciones políticas", consideró.

En minoría, el nacionalista Juan José Olaizola acompañó la conformación de la comisión al entender que el ámbito es el adecuado, "porque todos los partidos políticos se han expresado a favor de generar una comisión investigadora sobre el tema Cardama", afirmó.

Temas de la nota

Lo más visto

video
EN REDES SOCIALES

Empresario argentino Alberto Samid criticó al sistema de salud uruguayo y directora del MSP salió al cruce
RECLAMÓ POR HERRAMIENTA DE NOTIFICACIÓN

Juan Castillo sobre despidos en Sabre: "Es un hecho que se repite de no tener anuncios previos"
ZONAMÉRICA

Empresa Sabre comunicó a funcionarios que habrá entre 150 y 200 despidos
RUTA 7

Despiste y choque de una camioneta terminó con tres heridos, uno en estado reservado; iban alcoholizados
local en calle 20

Un empresario fue imputado por vender ropa falsa de Valentino en Punta del Este

Te puede interesar

Parlamento acordó conformar una comisión bicameral especial en la Asamblea General por Cardama video
TRAS CONCLUSIONES DE PREINVESTIGADORAS

Parlamento acordó conformar una comisión bicameral especial en la Asamblea General por Cardama
Reunión operativo robo banco Ciudad Vieja: ministro Negro reconoció trabajo realizado y destacó actuación profesional
MINISTERIO DEL INTERIOR

Reunión operativo robo banco Ciudad Vieja: ministro Negro reconoció trabajo realizado y destacó actuación profesional
Una mujer de 51 años murió tras ser embestida por un ómnibus en 8 de Octubre y Teófilo Collazo
SINIESTRO FATAL

Una mujer de 51 años murió tras ser embestida por un ómnibus en 8 de Octubre y Teófilo Collazo

Dejá tu comentario