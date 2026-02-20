Cardama en Diputados: para el Frente Amplio "no se cumplen los requisitos" para conformar la investigadora

La comisión preinvestigadora de Diputados sobre Cardama presentó este viernes dos informes; uno en mayoría, de los frenteamplistas Joaquín Garlo y Alejandro Zavala; y uno en minoría, del nacionalista Juan José Olaizola.

El diputado del Frente Amplio, Joaquín Garlo, indicó que el informe en mayoría es contrario a la conformación de la investigadora, porque los legisladores del oficialismo entienden que "no se cumplen los requisitos legalmente exigidos para la conformación de una comisión de investigación; es decir, la entidad de la denuncia, la seriedad de su origen y la oportunidad y procedencia de la investigación".

Según el legislador oficialista, "no se presentaron ni irregularidades ni ilicitudes fundamentadas o de apariencia irregular o ilícita de forma fundamentada para que se proceda la conformación de esta comisión. La denuncia está plagada de valoraciones políticas pero no de fundamentos de una serie de afirmaciones que, según la ley, deben ser fundamentadas".

Garlo concluyó que "no están dadas las condiciones para la conformación de esta comisión". Desde el Frente Amplio, marcaron diferencias con la investigadora en el Senado, donde se propuso analizar todo el contrato y que en Diputados solo se denunció la rescisión, indicó. Garlo aseguró que en la denuncia no figura que se quiera investigar desde 2005, como lo manifestó el miembro denunciante, el nacionalista Juan Martín Rodríguez.

Desde el Partido Nacional, el integrante de la preinvestigadora, Juan José Olaizola, acompañó la conformación de la comisión investigadora. "Entendemos que es necesario y que es el ámbito adecuado porque todos los partidos políticos se han expresado a favor de generar una comisión investigadora sobre el tema Cardama", afirmó.

Sin embargo, Olaizola enfatizó que la denuncia de Rodríguez plantea investigar todo el proceso desde el año 2005, cuando los jerarcas de la Armada Nacional realizaron las primeras declaraciones en las que manifiestan la necesidad de contar con patrullas oceánicas. Estimó que el lunes estarán los votos para aprobar su conformación.