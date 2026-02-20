Dos niños de 6 y 9 años, junto a tres mayores, fueron rescatados por un guardavidas en la playa de Punta del Este.
Guardavidas rescató a dos niños y tres adultos luego de que un catamarán se dio vuelta en Punta del Este
Tanto los menores, de 6 y 9 años, como los mayores están fuera de peligro. El rescate fue en la playa Mansa.
Tanto los menores como los adultos estaban en un catamarán, que se dio vuelta a la altura de la parada 3, en playa Mansa.
El guardavidas de la zona los vio y recurrió a salvarlos. Logró llevarlos a todos a la orilla. Los cinco rescatados están fuera de peligro, informó la Intendencia de Maldonado.
