MALDONADO

Guardavidas rescató a dos niños y tres adultos luego de que un catamarán se dio vuelta en Punta del Este

Tanto los menores, de 6 y 9 años, como los mayores están fuera de peligro. El rescate fue en la playa Mansa.

Fotos difundidas por la Intendencia de Maldonado.&nbsp;

Fotos difundidas por la Intendencia de Maldonado. 

Tanto los menores como los adultos estaban en un catamarán, que se dio vuelta a la altura de la parada 3, en playa Mansa.

El guardavidas de la zona los vio y recurrió a salvarlos. Logró llevarlos a todos a la orilla. Los cinco rescatados están fuera de peligro, informó la Intendencia de Maldonado.

