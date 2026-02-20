Una mujer de 51 años murió tras ser embestida por un ómnibus en 8 de Octubre y Teófilo Collazo

Una mujer de 51 años murió en las últimas horas tras ser embestida por un ómnibus. El siniestro de tránsito se registró en el cruce de la avenida 8 de Octubre y Teófilo Collazo, en el límite de los barrios Villa Española y Maroñas.

La víctima cruzaba la avenida junto a otra persona habilitada por el semáforo y por la senda para peatones cuando fue embestida por el ómnibus, según los testimonios de testigos y las cámaras de videovigilancia del Ministerio del Interior.

El hecho ocurrió el 18 de febrero. La mujer lesionada fue asistida en el lugar y derivada con politraumatismos graves a un centro asistencial, donde falleció por las lesiones sufridas.

El control de alcoholemia al conductor del ómnibus dio resultado cero. Persona del Policía Científica realizó el relevamiento de la escena. El caso es investigado por la Fiscalía de Flagrancia de 13º turno, que dispuso las primeras actuaciones.

