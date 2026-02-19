Preinvestigadora del Senado recomienda por mayoría la constitución de una comisión investigadora por Cardama

La comisión preinvestigadora del Senado , que analizó el negocio del Estado uruguayo con el astillero español Cardama para la construcción de dos patrullas oceánicas, resolvió este jueves, por mayoría, elevar a la Presidencia de la Cámara Alta un informe en el que se recomienda la constitución de una comisión investigadora.

El senador del Frente Amplio, Nicolás Viera, indicó que la decisión se aprobó por la mayoría de los tres miembros que concurrieron a la segunda reunión de la comisión; votaron a favor los frenteamplistas Viera y Eduardo Brenta.

La preinvestigadora comenzó a sesionar el miércoles a las 8:30 de la mañana, cuando recibió al senador del Frente Amplio, Sebastián Sabini, en su calidad de miembro denunciante, y a partir de ahí comenzó a regir el plazo máximo de 48 horas para expedirse.

Por mayoría, Viera y Brenta resolvieron convocar a una segunda reunión para este jueves a las 17 horas para expedirse. La nacionalista Graciela Bianchi no concurrió a la nueva reunión.

En redes sociales, Bianchi acusó a Viera de incumplir lo aprobado el día de la constitución de la preinvestigadora y adjuntó la versión taquigráfica en la que el frenteamplista, en su calidad de presidente de la comisión, marcó la próxima reunión para el viernes a las 8:30 horas.

Ante declaraciones realizadas hace pocos minutos por parte del senador Nicolás Viera, Presidente de la Comisión Preinvestigadora, se incumplió lo aprobado el día de la constitución de la Comisión según la versión taquigráfica que adjunto. Nos debíamos reunir mañana a las 8:30 de… pic.twitter.com/P94UuCgp5a — Graciela Bianchi (@gbianchi404) February 19, 2026

"Esto es abuso de las mayorías en desmedro de las minorías, lo que afecta a la democracia", publicó la nacionalista en X. Ante la prensa más temprano, Viera dijo más temprano que Bianchi había planteado su intención de querer contar con el plazo máximo para presentar los informes correspondientes.

El plenario de la Cámara de Senadores está convocado para este viernes a las 17:30 horas para abordar las conclusiones de la preinvestigadora.