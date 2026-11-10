Orsi revocó la decisión de Lustemberg y restableció los cinco años de inhabilitación a la anestesista Inés Miralles

El presidente Yamandú Orsi revocó la resolución del Ministerio de Salud Pública (MSP) que había reducido de cinco a tres años la inhabilitación de la anestesista Inés Miralles.

Con esta decisión, se restablecen los cinco años de inhabilitación que habían sido dispuestos inicialmente para la profesional, condenada por mala praxis tras la muerte de la pediatra Soledad Barrera durante una cirugía. Hace un año, la ministra de Salud, Cristina Lustemberg, había reducido la inhabilitación.

El decreto señala: “Revócase la Resolución del Ministerio de Salud Pública, de fecha 1.° de octubre de 2025, dictada en ejercicio de atribuciones delegadas del Poder Ejecutivo, y en su mérito, confírmase la Resolución de la Comisión de Salud Pública N° 10/2024, de 3 de diciembre de 2024, en todos sus términos”.

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Y agrega: "En esta instancia, se comparte lo informado por la División Jurídica del Ministerio de Salud Pública, en cuanto a la invocación de hechos nuevos que ameritan reconsiderar la sanción oportunamente dispuesta, fundamentalmente al dictado de la Sentencia No. 266/2025 de 18 de diciembre de 2025 que homologó el acuerdo abreviado promovido por Fiscalía de Flagrancia de 9.° Turno condenado a la Dra. Miralles como autora penalmente responsable de un delito de homicidio culpable".

El decreto apunta que "se incurrió en exceso de poder" y que "la gravedad de los hechos no admiten reducción alguna".

Luego de conocido el decreto, el diputado del Partido Nacional Federico Casaretto pidió este martes la remoción de Lustemberg. "Después de desautorizarla, esta ministra queda en una muy mala posición", expresó.

Homicidio culposo, inhabilitación y denuncia de la familia

Miralles fue condenada por homicidio culposo mediante un proceso abreviado. Luego se desató la polémica cuando Lustemberg redujo la inhabilitación de su título. Los padres de la pediatra cuestionaron la reducción de la sanción e hicieron la denuncia.

El padre de la pediatra, Néstor Fernando Núñez, entregó una carta al presidente Yamandú Orsi en junio donde cuestionaba a Lustemberg por la reducción.

El mismo mes, la ministra concurrió al Parlamento y aseguró que "no hubo en este caso, ningún tipo de apartamiento de las normas y mucho menos, una intención de favorecer en algún sentido a la doctora Inés Miralles".

Las explicaciones dadas por Lustemberg, de acuerdo al documento al que accedió Subrayado, alega casos similares, en los que se sancionó a médicos por muertes de pacientes. "El plazo dispuesto, no se aparta de los estándares que tradicionalmente aplicó el Ministerio en otras situaciones y que el Tribunal consideró adecuados y por tanto de ninguna manera puede considerarse contrario a una regla de derecho", señaló.

La madre de Soledad dialogó con Subrayado y le pidió a la ministra que se pusiera en su lugar.

En lo que respecta a la anestesista dijo: "Yo quería que estuviera presa y que le quitaran el título de por vida, cosa que nunca más pueda tocar a un paciente. Sé que a mi hija nadie me la devuelve, pero sí pido que no hayan más María Soledad Barrera, que esto nunca más pase. Y a la ministra le pido que se cruce del lado de ella para el mío, que se ponga en el lugar de madre, que no sé si tiene hijos o no, que piense lo que está haciendo, que lo piense muy bien, porque mañana le puede pasar a ella".