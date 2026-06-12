Madre de la médica que murió tras una operación: "Pido que no hayan más María Soledad Barrera"

Se realiza este viernes una marcha en Montevideo y otra en Treinta y Tres, en reclamo de justicia por Soledad Barrera, la médica que murió en 2024, 10 meses después de una intervención quirúrgica en la que sufrió un paro cardiorrespiratorio que la dejó en estado vegetativo.

Por este caso fue condenada en proceso abreviado la anestesista que intervino en la operación. Luego se desató la polémica cuando la ministra Cristina Lustemberg redujo la inhabilitación de su título de cinco a tres años.

"Ella me llamó por teléfono el día antes y me dice 'no aguanto más, me voy a internar'. Hacía seis meses que venía así. Nosotros nos internamos el día anterior. A las 5 de la tarde. Ella trabajó hasta las 4 de la tarde. Ese día me acuerdo que tenía un miedo horrible, estaba en la cama muy nerviosa, y me dijo 'qué falta me hace Romi' y se largó a llorar", relató Rosario Barrera, madre de Soledad. Romi era su hermana, quien falleció antes.

"Cuando yo fui el cirujano me dijo 'tranquila, es un ratito, es una operación de 40 minutos. Y cuando la fui a abrazar y darnos cuatro besos, ese era el saludo nuestro, me dice 'no seas pesada mamá'", recordó. Entonces, la llamaron y al llegar, escuchó gritos. Quien salió a hablarle fue la anestesista que luego fue condenada. "Se frotaba las manos", relató Rosario antes de contar cómo le dio la noticia sobre el estado delicado en el que quedó su hija entonces.

"Lo único que espero es que la gente se sensibilice, entienda lo que pasó, que pierda el miedo que tiene la gente de denunciar cuando le pasan cosas raras", dijo Rosario sobre la doble movilización que se realiza.

Además, cuestionó la pena: "Para mí fue un desastre. Yo antes de que se dijera me enteré por el abogado y me vine a Montevideo a hablar con el fiscal, me puse firme".

"Yo quería que estuviera presa y que le quitaran el título de por vida, cosa que nunca más pueda tocar a un paciente. Sé que a mi hija nadie me la devuelve, pero sí pido que no hayan más María Soledad Barrera, que esto nunca más pase. Y a la ministra le pido que se cruce del lado de ella para el mío, que se ponga en el lugar de madre, que no sé si tiene hijos o no, que piense lo que está haciendo, que lo piense muy bien, porque mañana le puede pasar a ella", añadió.

MADRE SOLEDAD DOS