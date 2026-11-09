Un hombre de 39 años fue detenido este lunes, en el marco de un allanamiento por una estafa denunciada. Hay una mujer de 27 años, sin antecedentes, requerida.
Denuncia por estafa llevó a un allanamiento en el que incautaron autos, dinero y detuvieron a un hombre
Hay una mujer de 27 años requerida por este hecho. El hombre, de 39 años, no tiene antecedentes.
La investigación comenzó por una denuncia de estafa por 13 mil dólares, además de “otros cuatro eventos policiales vinculados”, informó Jefatura de Montevideo, pero no especificó. Así, llegaron a un allanamiento en una vivienda, donde detuvieron al hombre, sin antecedentes penales.
El Operativo Lima permitió también la incautación de 4.902 dólares, 7.000 pesos y tres vehículos. Así como dos teléfonos celulares, tres libretas de circulación y documentación diversa.
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