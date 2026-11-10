Homicidio en Belvedere: apuñalaron y atacaron de cinco tiros por la espalda a un joven de 26 años

Un joven de 26 años fue asesinado de una puñalada en el abdomen y cinco disparos de arma de fuego en la mañana de este martes en el barrio Belvedere, en Montevideo.

De acuerdo con información policial a la que accedió Subrayado, la víctima estaba en una pieza de chapa cuando fue apuñalado. Enseguida, salió y comenzó a correr por un pasaje, en Bernardo de Guzmán y Emancipación. Allí, recibió cinco disparos de arma de fuego por la espalda.

El joven cayó herido y fue trasladado en grave estado a la Emergencia del Hospital del Cerro donde murió.

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Un joven de 26 años fue asesinado de una puñalada en el abdomen y cinco disparos de arma de fuego por la espalda en Belvedere. Informa @eugescogna | https://t.co/yPoyCuwrO9 pic.twitter.com/C86Jzn0L9J — Subrayado (@Subrayado) November 10, 2026

En la escena quedaron cinco casquillos. Allí trabajan investigadores del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos y la Policía Científica, relevando la escena, relevando cámaras de videovigilancia y entrevistando a testigos.

El fallecido no tenía antecedentes penales. Según dijeron vecinos, la pieza donde se encontraba funciona como “achique”, lugar generalmente precario donde se comercializan drogas. Sin embargo, de momento, no hay información oficial sobre qué hacía allí.