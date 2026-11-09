Escolares de Rivera clasificaron a Olimpíada de Matemática, no tenían cómo viajar y tras un video viral llegarán a Montevideo

El video de Ignacio, un escolar de Rivera, se hizo viral. En este, el niño pedía ayuda para llegar a Montevideo junto con sus compañeros, de las escuelas 109 y 7, para participar de las olimpíadas de Matemáticas.

Los siete niños clasificaron a las olimpíadas, pero por falta de recursos no podían organizarse para viajar a la capital todos juntos. Así que se les ocurrió pedir ayuda en redes e Ignacio hizo un video que "se le fue de las manos".

Ahora y tras el informe de Subrayado, el Ministerio de Turismo aseguró que les brindará transporte y alojamiento a los niños, los familiares que los acompañen y el docente que los preparó.

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Sobre la viralización, contó que se sintió "muy feliz". "Se me salió de las manos. Obviamente no tenía pensado eso. Solo tenía pensado ayudar. Y la verdad me gustaron mucho los comentarios de la gente que no era nada negativo nada de broma. De hecho, eran en serio".

"Muchas gracias por la gente que donó, que puso buenos comentarios", añadió. "El tema no es solo la plata, los buenos comentarios que dieron fueron bastante para mí".