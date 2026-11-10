RECIBÍ EL NEWSLETTER
"ES INSOSTENIBLE SU LUGAR", DIJO

Casaretto reclamó la remoción de Lustemberg: "Después de desautorizarla esta ministra queda en muy mala situación"

El diputado nacionalista dijo que le había enviado una nota a Orsi para que intercediera ante "un hecho totalmente irregular", sobre la decisión de la ministra de Salud Pública de reducir de cinco a tres años la inhabilitación a una anestesista condenada por mala praxis.

casaretto-orsi

El diputado del Partido Nacional, Federico Casaretto, se manifestó este martes "absolutamente de acuerdo" con la decisión del presidente Yamandú Orsi de volver de tres a cinco años la decisión de inhabilitar a la anestesista Inés Miralles condenada por mala praxis por la muerte de la pediatra Soledad Barrera durante una cirugía.

La Comisión Honoraria de Salud Pública había recomendado una inhabilitación por cinco años, pero una decisión de la ministra Lustemberg redujo a tres años la sanción a Miralles.

Casaretto recordó que meses atrás le había enviado una nota a Orsi para que intercediera ante "un hecho totalmente irregular", dijo sobre la reducción de la inhabilitación a Miralles. El nacionalista llamó a ponerse en lugar de la familia que sufrió durante meses por "la arbitraria decisión de la ministra de Salud Pública".

pablo genta renuncio como presidente de la anp para liderar proyecto de aguas profundas en rocha
Seguí leyendo

Pablo Genta renunció como presidente de la ANP para "liderar proyecto de aguas profundas en Rocha"

Tras la resolución de Orsi, Lustemberg "queda muy mal parada" y se preguntó: "¿Qué va a pasar con la ministra de Salud Pública que acaba de ser desautorizada por el presidente de la República?, ¿Qué va a pasar con la asesoría jurídica en la que dice la ministra que se basó?, ¿Qué pasa con lo que ya no tiene solución, por ejemplo, los 11 profesores grado cinco que renunciaron a la Comisión Honoraria diciendo que no estaban de acuerdo con esta resolución?".

Casaretto consideró "es verdaderamente un escándalo lo que está sucediendo en estos momentos con una ministra que ya venía muy mal parada y que hoy el presidente me parece que la deja en muy falsa escuadra". "Yo creo que después de desautorizarla esta ministra queda en muy mala situación", dijo y reclamó la remoción de la ministra.

El nacionalista afirmó que Lustemberg "se puso del lado de la anestesista que se fue de la operación" de Barrera. Ante esta nueva resolución, Casaretto afirmó que "es insostenible su lugar". "Es una ministra que es médica, es pediatra y tiene antecedentes de saber cómo se maneja la salud en el Uruguay, no es alguien ajeno que tomó una decisión y se equivocó. Es una persona que tomó la decisión y la defendió frente a los argumentos que insistentemente mostramos desde el Parlamento", indicó el nacionalista y no descartó acciones en la Cámara de Diputados.

Lo más visto

Allanamiento por denuncia de estafa derivó en la incautaron de autos y dinero, y un hombre detenido
OPERACIÓN LIMA

Allanamiento por denuncia de estafa derivó en la incautaron de autos y dinero, y un hombre detenido
LA RESPUESTA DE LA MINISTRA CARDONA

Sebastián Da Silva a la ministra Fernanda Cardona: "Que se modere un poco en las declaraciones porque conmigo no va a poder"
"La gente vino, puntual, y se fue"

"Parecía un pueblo fantasma": comerciantes de Paysandú no tuvieron las ventas que esperaban por la visita del papa León XIV
JIMENA PARDO

Presidenta del BPS sobre las elecciones obligatorias: "Deberíamos tratar de que la gente supiera qué es lo que está votando"
gobierno

Orsi revocó la decisión de Lustemberg y restableció los cinco años de inhabilitación a la anestesista Inés Miralles

Te puede interesar

Es un granito de arena que recibí, dijo la madre de pediatra fallecida y aseguró que irá por 10 años de inhabilitación video
TRAS RESOLUCIÓN DE ORSI

"Es un granito de arena que recibí", dijo la madre de pediatra fallecida y aseguró que irá por 10 años de inhabilitación
El informe de Jurídica del MSP a Presidencia que hizo que Orsi revocara decisión de Lustemberg en el caso Barrera
DOCUMENTO DEL 28 DE OCTUBRE

El informe de Jurídica del MSP a Presidencia que hizo que Orsi revocara decisión de Lustemberg en el caso Barrera
Pablo Genta renunció como presidente de la ANP para liderar proyecto de aguas profundas en Rocha
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE PUERTOS

Pablo Genta renunció como presidente de la ANP para "liderar proyecto de aguas profundas en Rocha"

Dejá tu comentario