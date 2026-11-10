Casaretto reclamó la remoción de Lustemberg: "Después de desautorizarla esta ministra queda en muy mala situación"

El diputado del Partido Nacional, Federico Casaretto, se manifestó este martes "absolutamente de acuerdo" con la decisión del presidente Yamandú Orsi de volver de tres a cinco años la decisión de inhabilitar a la anestesista Inés Miralles condenada por mala praxis por la muerte de la pediatra Soledad Barrera durante una cirugía.

Casaretto recordó que meses atrás le había enviado una nota a Orsi para que intercediera ante "un hecho totalmente irregular", dijo sobre la reducción de la inhabilitación a Miralles. El nacionalista llamó a ponerse en lugar de la familia que sufrió durante meses por "la arbitraria decisión de la ministra de Salud Pública".

Tras la resolución de Orsi, Lustemberg "queda muy mal parada" y se preguntó: "¿Qué va a pasar con la ministra de Salud Pública que acaba de ser desautorizada por el presidente de la República?, ¿Qué va a pasar con la asesoría jurídica en la que dice la ministra que se basó?, ¿Qué pasa con lo que ya no tiene solución, por ejemplo, los 11 profesores grado cinco que renunciaron a la Comisión Honoraria diciendo que no estaban de acuerdo con esta resolución?".

Casaretto consideró "es verdaderamente un escándalo lo que está sucediendo en estos momentos con una ministra que ya venía muy mal parada y que hoy el presidente me parece que la deja en muy falsa escuadra". "Yo creo que después de desautorizarla esta ministra queda en muy mala situación", dijo y reclamó la remoción de la ministra.

El nacionalista afirmó que Lustemberg "se puso del lado de la anestesista que se fue de la operación" de Barrera. Ante esta nueva resolución, Casaretto afirmó que "es insostenible su lugar". "Es una ministra que es médica, es pediatra y tiene antecedentes de saber cómo se maneja la salud en el Uruguay, no es alguien ajeno que tomó una decisión y se equivocó. Es una persona que tomó la decisión y la defendió frente a los argumentos que insistentemente mostramos desde el Parlamento", indicó el nacionalista y no descartó acciones en la Cámara de Diputados.