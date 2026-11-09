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JIMENA PARDO

Presidenta del BPS sobre las elecciones obligatorias: "Deberíamos tratar de que la gente supiera qué es lo que está votando"

La presidenta del BPS Jimena Pardo defendió el voto obligatorio en las elecciones del próximo 22 de noviembre y dijo que eso mejora las propuestas de los candidatos al directorio.

BPS-TRAMITES

La presidenta del Banco de Previsión Social (BPS) Jimena Pardo defendió el voto obligatorio en las elecciones del próximo 22 de noviembre y dijo que eso le exige más a los candidatos de los tres órdenes que buscan representación en el directorio, y mejora sus propuestas.

“Deberíamos tratar de que la gente supiera qué es lo que está votando y tratar de hacer el esfuerzo de que vean la importancia de estas elecciones”, dijo Pardo al ser consultada sobre el desconocimiento sobre los candidatos al BPS y sus propuestas, por lo que muchas personas cuestionan la obligatoriedad de estas elecciones.

Pardo dijo que la obligatoriedad hace que los candidatos de los trabajadores, los jubilados y los empresarios se esfuercen en mejorar sus propuestas.

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Cuando no son obligatorias “los candidatos hablan para su nicho, hablan para los que lo van a ir a votar y eso no es necesariamente representante de todo el colectivo”.

La presidenta del BPS reconoció que muchas personas anulan o votan en blanco ante el desconocimiento o desinterés en estas elecciones.

“No recuerdo los números de la última elección, pero sé que el voto en blanco es abundante”, admitió.

Por último, acerca de la multa y las consecuencias de no votar, Pardo explicó: “Si no pagás la multa hay un certificado que no vas a poder presentar para hacer determinados trámites”.

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