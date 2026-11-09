Orsi se reunió con intendentes por avances del proyecto Solaria; Cardona aseguró que no afectará predios productivos

El presidente Yamandú Orsi reunió este lunes a los intendentes de Canelones, Francisco Legnani; Florida, Carlos Enciso; y San José, Ana Bentaberri, para iniciar el cronograma de trabajo para la instalación del proyecto de Solaria en esos departamentos.

En la reunión estuvieron además el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona.

Habrá reuniones técnicas con cada una de las intendencias involucradas en el proyecto de la empresa española que prevé la construcción de una planta fotovoltaica y un centro de datos con una inversión de 5.700 millones de dólares.

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Cardona indicó que Solaria negocia por los terrenos donde se harán las construcciones y gestiona los permisos correspondientes. La ministra sostuvo que los padrones que estarían involucrados "no están desplazando ninguna producción nacional".

En el encuentro con los intendentes, se aclaró temas ambientales y el uso de los recursos naturales. Cardona destacó que la empresa tenga una certificación mundial para hacer data centers y aseguró que se darán los controles medioambientales y que Solaria deberá cumplir con los estándares nacionales. Además, rechazó que se vayan a usar 2.700 hectáreas para el proyecto.

El intendente de Canelones, Francisco Legnani, destacó la ratificación del proyecto por 5.700 millones de dólares con dos data centers en San José y Canelones. El centro de datos será cuatro veces más grande que el de Google. En total, se ocuparán unas 250 hectáreas y otras 670 hectáreas, propiedad de UTE, para la construcción del parque generador de energía en Florida.

Las obras comenzarán en 2027 y se extenderán durante dos años con 3.100 puestos de trabajo en la primera etapa. Resta definir si primero se construirán en San José o Canelones.

Los intendentes de Florida, Carlos Enciso, y de San José, Ana Bentaberri, valoraron la reunión de coordinación con el Poder Ejecutivo por el proyecto de Solaria.