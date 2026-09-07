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EN TORRE EJECUTIVA

Orsi recibe este lunes de mañana al presidente del FA Fernando Pereira, tras reuniones con líderes de la oposición el viernes

La reunión entre Orsi y Fernando Pereira comenzó a las 9:30 en Torre Ejecutiva (Casa de Gobierno). Orsi se reunió el viernes, por separado, con Andrés Ojeda, Pablo Mieres y Manini Ríos.

Fernando Pereira y el presidente Orsi en Torre Ejecutiva. Foto: FocoUy

Fernando Pereira y el presidente Orsi en Torre Ejecutiva. Foto: FocoUy

Fernando Pereira llegando a Torre Ejecutiva para la reunión con el presidente Orsi. Foto: Valeria de los Santos, Subrayado.

Fernando Pereira llegando a Torre Ejecutiva para la reunión con el presidente Orsi. Foto: Valeria de los Santos, Subrayado.

El presidente Orsi se reúne este lunes de mañana, desde las 9:30, con el presidente del Frente Amplio Fernando Pereira.

El encuentro es en Torre Ejecutiva (Casa de Gobierno), y se enmarca en las reuniones mano a mano que Orsi tuvo con los líderes de los partidos políticos.

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Por el momento el Partido Nacional prefirió no reunirse con el presidente Orsi, que convocó a los líderes partidarios antes de su viaje a Estados Unidos para participar de la Asamblea General de Naciones Unidas a fines de setiembre.

En el Partido Nacional cuestionan las críticas que surgieron desde el Frente Amplio al expresidente Lacalle Pou, y entienden que en este clima de acusaciones a la anterior administración no corresponde la reunión con el mandatario.

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