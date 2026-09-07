El presidente Orsi se reúne este lunes de mañana, desde las 9:30, con el presidente del Frente Amplio Fernando Pereira.
Orsi recibe este lunes de mañana al presidente del FA Fernando Pereira, tras reuniones con líderes de la oposición el viernes
La reunión entre Orsi y Fernando Pereira comenzó a las 9:30 en Torre Ejecutiva (Casa de Gobierno). Orsi se reunió el viernes, por separado, con Andrés Ojeda, Pablo Mieres y Manini Ríos.
El encuentro es en Torre Ejecutiva (Casa de Gobierno), y se enmarca en las reuniones mano a mano que Orsi tuvo con los líderes de los partidos políticos.
El viernes se reunió con los partidos de la oposición: Andrés Ojeda del Partido Colorado, Pablo Mieres del Partido Independiente y Guido Manini Ríos de Cabildo Abierto.
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Por el momento el Partido Nacional prefirió no reunirse con el presidente Orsi, que convocó a los líderes partidarios antes de su viaje a Estados Unidos para participar de la Asamblea General de Naciones Unidas a fines de setiembre.
En el Partido Nacional cuestionan las críticas que surgieron desde el Frente Amplio al expresidente Lacalle Pou, y entienden que en este clima de acusaciones a la anterior administración no corresponde la reunión con el mandatario.
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