Orsi recibió a Ojeda, que le propuso "policiamiento 24 horas" de algunos barrios y bajar "tono" de confrontación política

El senador y secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, se reunió este viernes con el presidente de la República, Yamandú Orsi, como parte de una ronda de encuentros del mandatario con líderes de los partidos políticos.

"Es fundamental que mantengamos un diálogo con el presidente. Es imposible pensar en Uruguay en materia de convivencia democrática, sin partidos políticos", dijo Ojeda. "Hoy inauguramos un canal de diálogo más profundo, mano a mano, que es bien importante", añadió.

Los temas abordados estuvieron vinculados a política exterior y la participación del mandatario en la Asamblea de la ONU, también seguridad y diálogo político.

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En materia de política exterior, Ojeda destacó la agenda de Orsi "alrededor" de la asamblea. "Detectamos tres actividades concretas y particulares, de alto interés para el país: reunión con fondos de inversión, reunión convocada por el presidente de Chile sobre coordinación en cuestiones de crimen organizado y una reunión con otros presidentes vinculadas al futuro de la inteligencia artificial", detalló.

Además, Ojeda planteó a Orsi propuestas, como una vinculada a la seguridad de los fiscales -tras conocerse que la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, volvió a ser amenazada-. "Ver la posibilidad de tener algún tipo de partida económica específica para la seguridad de los fiscales que hoy están regalados", indicó el colorado. "Me dijo que lo iba a estudiar pero lo tomó con mucha seriedad. Existió la escucha, el compromiso de evaluarlo", añadió.

"También le dejé una propuesta por escrito de policiamiento 24 horas en los barrios más complicados en materia de violencia y narcotráfico. Una sugerencia de empezar por tres a modo de plan piloto. Esto tiene anclaje en plan bandera de Rosario, tomando en cuenta incluso algunas estadísticas de resultados, que Rosario logró en base a ese policiamiento", detalló. Cerro Norte y Marconi serían unos de los primeros, y el cuerpo que consideran debería estar es el de la Guardia Republicana.

Actualmente "hay móviles de Republicana en los barrios, pero están y se van. La propuesta concreta es que no se vayan".

Ojeda también indicó que le pidió a Orsi que "toda la barra que tiene por debajo afloje" para sostener el diálogo político.

"Yo vengo acá en calidad de secretario general de un partido, y tengo una charla bárbara con el presidente. Después voy al senado, me olvido del casco y del chaleco, y no salgo vivo. Entonces, es muy difícil convivir", indicó.