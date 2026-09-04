Manini Ríos tras encuentro con Orsi: "Reunión fructífera", "coincidencias en varios temas" y "creación de Estado continental"

El líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, se reunió este viernes con el presidente Yamandú Orsi en el marco de las reuniones que mantiene el mandatario con representantes de la oposición.

"Una reunión muy fructífera, por lo menos intercambiamos ideas, muchas coincidencias en varios de los temas que hablamos. Nosotros somos de la idea que de que realmente el juego de Uruguay tiene que ser apostando a una integración regional y continental, es la única forma de algún día poder hablar de igual a igual a los bloques que hoy dirigen el mundo", dijo Manini.

Y agregó: "La única forma de hablar es formar un día un Estado continental en Latinoamérica que pueda hablar de igual a igual. Tenemos los recursos, tenemos la gente, tenemos todo, lo único que falta es una dirigencia política en todos los países que esté a la altura de ese desafío".

El líder de Cabildo Abierto destacó que el objetivo de la reunión era la política internacional, "tenemos una visión bastante coincidente de las cosas que están ocurriendo hoy, se verá después qué es conveniente plantear en Naciones Unidas, que de eso se trata el futuro viaje del presidente, pero claramente la situación en el mundo está marcada por una gran incertidumbre", indicó sobre el posicionamiento de Venezuela y Medio Oriente.

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