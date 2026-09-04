RECIBÍ EL NEWSLETTER
TORRE EJECUTIVA

Manini Ríos tras encuentro con Orsi: "Reunión fructífera", "coincidencias en varios temas" y "creación de Estado continental"

El líder de Cabildo Abierto dijo que el objetivo de la reunión era la política internacional y que tienen "una visión bastante coincidente de las cosas que están ocurriendo hoy".

Manini-Ríos-primer-plano

El líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, se reunió este viernes con el presidente Yamandú Orsi en el marco de las reuniones que mantiene el mandatario con representantes de la oposición.

"Una reunión muy fructífera, por lo menos intercambiamos ideas, muchas coincidencias en varios de los temas que hablamos. Nosotros somos de la idea que de que realmente el juego de Uruguay tiene que ser apostando a una integración regional y continental, es la única forma de algún día poder hablar de igual a igual a los bloques que hoy dirigen el mundo", dijo Manini.

Y agregó: "La única forma de hablar es formar un día un Estado continental en Latinoamérica que pueda hablar de igual a igual. Tenemos los recursos, tenemos la gente, tenemos todo, lo único que falta es una dirigencia política en todos los países que esté a la altura de ese desafío".

orsi se reune mano a mano con ojeda, mieres y manini; la semana que viene lo hara con delgado
Seguí leyendo

Orsi se reúne "mano a mano" con Ojeda, Mieres y Manini; la semana que viene lo hará con Delgado

El líder de Cabildo Abierto destacó que el objetivo de la reunión era la política internacional, "tenemos una visión bastante coincidente de las cosas que están ocurriendo hoy, se verá después qué es conveniente plantear en Naciones Unidas, que de eso se trata el futuro viaje del presidente, pero claramente la situación en el mundo está marcada por una gran incertidumbre", indicó sobre el posicionamiento de Venezuela y Medio Oriente.

Temas de la nota

Lo más visto

video
TRES NIÑOS ATRAPADOS, RESCATADOS POR BOMBEROS

Accidente entre una camioneta que trasladaba niños en sillas de ruedas y un auto en Agraciada y Capurro
FACULTAD DE MEDICINA

Padre de la joven agredida en Medicina: "Casi sin mediar palabra la atacó, si no es intento de femicidio, ¿qué es?"
EN CAPILLA DE CELLA

Dos jóvenes crearon un santuario de animales en Canelones: el lunes rescataron a un chancho con dos días de vida
PRISIÓN PREVENTIVA POR 150 DÍAS

Chocó un auto y causó cinco muertes en marzo; este viernes fue imputado por homicidio complejo a título de dolo eventual
internacionales e interdepartamentales

Terminal de Punta del Este: vecinos juntaron más de 4.000 firmas en contra de decisión de la intendencia del no ingreso de coches

Te puede interesar

Droga incautada en Artigas: 305 kilos de cocaína y 103 de pasta base por unos USD 3.000.000; no descartan vínculo con Marset
CONFERENCIA MINISTRO NEGRO

Droga incautada en Artigas: 305 kilos de cocaína y 103 de pasta base por unos USD 3.000.000; no descartan vínculo con Marset
Chocó un auto y causó cinco muertes en marzo; este viernes fue imputado por homicidio complejo a título de dolo eventual
PRISIÓN PREVENTIVA POR 150 DÍAS

Chocó un auto y causó cinco muertes en marzo; este viernes fue imputado por homicidio complejo a título de dolo eventual
Víctimas recibieron llamada minutos después: fiscal contó cómo actuaban abogados, policías e inspectores en caso Caranchos video
CANELONES

"Víctimas recibieron llamada minutos después": fiscal contó cómo actuaban abogados, policías e inspectores en "caso Caranchos"

Dejá tu comentario