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REUNIÓN EN TORRE EJECUTIVA

Mieres volvió a plantear a Orsi su oposición a la represa de Casupá; "un gran error" y "un capricho de este gobierno"

El líder del Partido Independiente consideró "inteligente" y "positivo" el hecho que el Poder Ejecutivo haya resuelto la relocalización de la planta de hidrógeno verde y expresó su respaldo a la fiscal de Corte, Mónica Ferrero.

mieres-orsi

El líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, se reunió este viernes con el presidente Yamandú Orsi para intercambiar sobre política internacional antes del viaje del mandatario a Nueva York para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

"Ahí hay una opinión bastante en común en el sentido de que Uruguay, tradicionalmente, debe reivindicar el papel que ha jugado en las misiones de paz, ratificar ese lugar que nos ha dado mucho prestigio y que es una política de Estado", indicó.

Mieres afirmó que la ONU atraviesa "un momento difícil" que implica una discusión sobre su renovación, porque "el mundo hoy ha cambiado, las relaciones internacionales han cambiado radicalmente" tras la guerra entre Rusia y Ucrania. Dijo que se debe recuperar el espacio de diálogo entre los países y las Naciones Unidas deben ser el contrapeso a la ley de la fuerza imperante.

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También, aprovechó la reunión con Orsi para plantearle su oposición a la construcción de la represa de Casupá. "Seguimos convencidos de que es una decisión profundamente equivocada", afirmó. Mieres se refirió al informe de la CAF y dijo que "queda en evidencia una serie de problemas ambientales y sociales". A eso, sostuvo que el proyecto requerirá otras obras adicionales para evitar daños ambientales y sociales que encarece la obra de Casupá.

"Creo que es un gran error", dijo y reivindicó la importancia de tener una toma en el Río de la Plata, como lo proponía el proyecto de Arazatí, y que la represa no resolverá el problema del abastecimiento de agua potable en el área metropolitana. Calificó la decisión de construir la represa en Casupá como "un capricho de este gobierno" y que "todo indica que va a ser un fracaso".

Además, en el encuentro hablaron de la planta de hidrógeno verde que se prevé construir en Paysandú. Mieres refirió a un compromiso positivo del gobierno, y consideró "inteligente" y "positivo" el hecho que el Poder Ejecutivo haya resuelto su relocalización. "Es una señal que descontractura el vínculo con el gobierno argentino", dijo.

Por último, el tema de la Fiscalía General de la Nación formó parte de la reunión. El líder independiente expresó su respaldo a Mónica Ferrero para que continúe como fiscal de Corte durante todo el actual período. Mieres consideró que ante las amenazas de muerte contra Ferrero, un cambio en la Fiscalía de Corte sería una pésima señal para el combate al narcotráfico.

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