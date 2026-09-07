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SE VA EL INVIERNO Y ENTRA LA PRIMAVERA

Las últimas heladas del invierno: 4º bajo cero en Lavalleja y -3º en Florida

Este lunes 7 de setiembre amaneció con temperaturas bajo cero en toda la zona centro, sur y sureste del país, también en el norte: -3º en Florida y -4,2º en Lavalleja. El pronóstico de Nubel Cisneros.

Amanecer helado en la estación meteorológica de Florida. Foto: captada del video enviado a Subrayado.

Amanecer helado en la estación meteorológica de Florida. Foto: captada del video enviado a Subrayado.

Las últimas heladas del invierno se hacen sentir y este lunes 7 amaneció con temperaturas bajo cero en gran parte del país: todo el centro, sur, sureste y este, salvo Montevideo y la zona metropolitana.

En Florida la mínima fue de -3º a la hora 7, cuando en Lavalleja llegó a -4,2º. También hubo temperaturas bajo cero en zonas del norte y noreste, de acuerdo al visualizador de datos meteorológicos del Instituto Uruguayo de Meteorología.

El pronóstico de Nubel Cisneros

fin de semana frio, con heladas de madrugada y persistencia de lluvias aisladas; el informe de nubel cisneros
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Fin de semana frío, con heladas de madrugada y persistencia de lluvias aisladas; el informe de Nubel Cisneros

El meteorólogo de Nubel Cisneros indica que este lunes la mañana se presenta muy fría, con heladas y posterior formación de nieblas y neblinas aisladas. La tarde continuará fría a fresca con importantes periodos de Sol, previéndose nuevamente marcado descenso de temperatura en la noche.

El martes se espera un inicio de jornada muy fría con heladas y luego formación de neblinas aisladas. En la tarde seguirá el tiempo fresco a templado con cielo ligeramente nublado, comenzando a moderarse las temperaturas en la noche.

El miércoles la mañana estará fría a fresca con bancos de nieblas y neblinas aisladas. La tarde se presentará ligeramente cálida en el norte y templada en el resto del país, con gradual aumento de nubosidad y humedad hacia el final del periodo.

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