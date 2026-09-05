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HOMICIDIO EN CARDAL

Una mujer de 69 años fue hallada muerta en su casa; familiar de expareja de la víctima se presentó ante la Policía

La pareja de la víctima denunció que al no obtener respuesta a las llamadas telefónicas que le realizó, decidió ir hasta la vivienda y al ingresar y ver desorden, decidió llamar a la Policía.

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La Policía de Florida investiga el homicidio de una mujer de 69 años hallada muerta en su casa de la localidad de Cardal, departamento de Florida.

La pareja de la víctima denunció ante la seccional 16ª que pasado el mediodía de este sábado llegó a la vivienda y al ver desorden en el interior decidió llamar a la Policía.

El hombre le dijo a los efectivos que estaba trabajando en el campo y al no obtener respuesta a las llamadas telefónicas que le realizó varias veces, resolvió ir hasta la casa de la mujer.

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Cuando la Policía llegó al lugar encontró a la mujer tendido en el piso y manchas de sangre a su alrededor, informó la Jefatura de Florida.

Personal médico concurrió a la escena y constató el fallecimiento, en primera instancia, por muerte violenta. Policía Científica realizó el relevamiento correspondiente.

Un adolescente de 17 años, familiar de la expareja de la víctima, se presentó en la seccional primera y es investigado por el crimen. La mujer tenía un quiosco en el predio de su propiedad.

En el caso, trabaja la Fiscalía de Florida de 2º turno.

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