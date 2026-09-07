Con una diferencia de cuatro horas, dos ómnibus de Coetc fueron rapiñados este domingo en el barrio Peñarol y las víctimas presumen que fue el mismo delincuente, que vestía ropas de trabajo con reflectores y tenía un arma blanca.
En cuatro horas, choferes de dos ómnibus fueron rapiñados con arma blanca en el barrio Peñarol
Las rapiñas ocurrieron este domingo. Las víctimas presumen que fue el mismo delincuente, que vestía ropas de trabajo, con reflectores.
La primera rapiña ocurrió casi a las ocho de la mañana en Aparicio Saravia y Coronel Raíz, cuando el delincuente se subió al 405 con destino a Parque Rodó y, amenazando al chofer con un arma blanca, le robó $1.600 de la recaudación y el celular.
Sobre el mediodía y a unas siete cuadras de esa rapiña, el chofer de otro ómnibus sufrió una situación similar: en Camino Edison y Moltke, un hombre vestido con ropa de trabajo subió a la línea L29 con destino al Complejo América, amenazó al chofer con un arma blanca y le robó $700. Luego se bajó y se fue caminando.
Incautan más de un kilo de cocaína y casi tres de marihuana a dos pasajeros en un ómnibus interdepartamental
En ambas rapiñas intervino la Policía, que derivó la investigación al área de Bus Seguro de la Zona Operacional III. Además de intentar aclarar ambos hechos, los investigadores buscan determinar si se trata del mismo rapiñero y detenerlo.
Dejá tu comentario