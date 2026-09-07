Dos hombres que iban en moto murieron este lunes de mañana tras chocar con un auto en el kilómetro 15 de la ruta 1, en los accesos a Montevideo. Los dos son de nacionalidad cubana y tenían 23 y 40 años, según información que Subrayado obtuvo en el lugar.
Dos hombres que iban en moto murieron al chocar con un auto en ruta 1, en los accesos a Montevideo
La moto con dos ocupantes intentaba ingresar a la ruta 1 en el kilómetro 15 cuando fue chocada por el auto. Murieron los dos hombres que iban en la moto. de 23 y 40 años. Tránsito cortado.
De acuerdo al informe primario de Policía Caminera, el accidente ocurrió cuando la moto ingresaba a la ruta desde un camino vecinal, e impactó con un auto que circulaba por la carretera hacia el oeste.
"El automóvil era conducido por un hombre de 25 años, espirometría resultado cero, este resulta ileso", dice el informe de Caminera.
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El siniestro de tránsito se registró minutos antes de las 6 de la mañana de este lunes. La ruta está cortada en el sentido de salida y se canaliza el tránsito por un camino vecinal.
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