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GIRA DE ESTUDIANTES

Al menos 25 muertos, en su mayoría niños, en un accidente automovilístico en Cabo Verde

El autobús transportaba en total a 32 personas que regresaban a Sao Filipe después de una excursión cerca de un volcán, el Pico do Fogo, como parte de una actividad anual.

El Mundo

El Mundo

Al menos 25 personas, en su mayoría niños y adolescentes, murieron este sábado por la noche en un accidente de tráfico en Cabo Verde durante una gira de estudiantes en la isla de Fogo, informaron las autoridades en comunicado divulgado el domingo por la radio pública.

El autobús transportaba en total a 32 personas que regresaban a Sao Filipe después de una excursión cerca de un volcán, el Pico do Fogo, como parte de una actividad anual para los niños justo antes de su regreso a clases, explicaron funcionarios locales.

En Cabo Verde son poco frecuentes los accidentes de gran magnitud. En general este archipiélago de África Occidental de unos 550.000 habitantes, situado en pleno Atlántico, frente a las costas de Senegal, cuenta con carreteras en buen estado.

Accidente en Agraciada y Capurro entre un auto y una camioneta que trasladaba niños en sillas de ruedas. Foto: Lucas Baldovino, Subrayado.
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Accidente entre una camioneta que trasladaba niños en sillas de ruedas y un auto en Agraciada y Capurro

Otras personas resultaron heridas, algunas de ellas de gravedad, precisó el representante de protección civil de la municipalidad de Sao Felipe, Jose Canuto.

Según testigos, el accidente se produjo cuando explotó uno de los neumáticos del autobús que derrapó y cayó en un barranco de unos treinta metros de profundidad en un valle de difícil acceso.

FUENTE: AFP

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