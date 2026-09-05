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FAMILIARES SE EXPRESARON TRAS FALLO

Investigación determinó que conductor que chocó y mató a familia en Florida iba a 164 km/h al momento del impacto

Se le imputaron cinco delitos de homicidio en reiteración real a título de dolo eventual. Según el juez Marcelo Silva, el hombre que manejaba la camioneta "tenía que haber previsto ese resultado".

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El juez letrado de Florida, Marcelo Silva, que dispuso la imputación del conductor de la camioneta que embistió de atrás a un auto en la ruta 56, que provocó la muerte de cinco personas: dos niños, sus padres y un amigo de la familia, se refirió al caso.

Se le imputaron cinco delitos de homicidio en reiteración real a título de dolo eventual. Según el magistrado, el conductor "tenía que haber previsto ese resultado".

La Fiscalía demostró que el imputado circulaba a 164 km/h al momento del impacto, ocurrido el pasado 30 de marzo en el kilómetro 19 de la ruta 56. Fue el único responsable del trágico siniestro.

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El abogado de la familia, Rafael Silva, dijo que varios aspectos fueron determinantes como la velocidad excesiva, la camioneta tenía vidrios polarizados, iba en una zona oscura y circulaba en horas de la noche.

Tras la audiencia de formalización de la investigación, la Justicia dispuso prisión preventiva por 150 días a la espera del juicio oral. La Fiscalía había solicitado la medida cautelar por 180 días. La defensa del imputado apeló.

Los familiares de las víctimas se pronunciaron sobre la disposición judicial. Gustavo Souza, padre del conductor fallecido, dijo que "la justicia llega"; para Andreína Bastereche, madre del conductor, el fallo "alivia el alma".

Berta De la Llana y José Hernández, padres del amigo de la familia que falleció en el choque, expresaron su satisfacción por el pronunciamiento judicial y aseguraron que el conductor mintió durante el proceso.

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