Orsi en Maroñas: "El ida y vuelta es fundamental", dijo sobre encuentros con líderes de la oposición y destacó que el turf en Uruguay "no tiene techo"

El presidente Yamandú Orsi dijo este domingo en Maroñas que le encantan los encuentros con los líderes de la oposición porque se pueden hablar de muchas cosas. Además, destacó que el turf en Uruguay no tiene techo y que hay oportunidades para explotar mejor.

En lo que respecta a las reuniones que viene manteniendo, destacó que "al ser mano a mano te animas a hablar de otras cosas y además, es lo que tiene que ocurrir en Uruguay. Son temas complejísimos los de política internacional. El ida y vuelta es fundamental".

También fue consultado sobre las declaraciones de Andrés Ojeda sobre "bajar el tono de confrontación" y en este sentido comentó que "todos están pidiendo un poco eso, es parte del acuerdo que nos lleva a tener estas reuniones".

Con respecto al turf, Orsi dijo que no tiene techo en Uruguay y que hay una cantidad de oportunidades que las tenemos que saber explotar mejor, y "ahí el Estado tiene una cuota de responsabilidad y vamos a ayudar todo lo posible".

Además, contó que cuando era chico apostaba en las carreras de caballos, cuando iban todos en el camión a San José. "En aquella época lo hacía, después nunca más, lo más probable que si juego le erre".

El mandatario asistió este domingo al Hipódromo Nacional de Maroñas para entregar los galardones del "Clásico Presidente de la República".