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BULEVAR ARTIGAS Y JOAQUÍN SUÁREZ

Choque múltiple con cuatro vehículos en el Prado; camioneta impactó contra el cantero e invadió el carril contrario

El siniestro de tránsito ocurrió en la noche de este sábado en bulevar Artigas y Joaquín Suárez. El choque dejó heridos leves. El tránsito se vio congestionado en la zona.

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Un accidente de tránsito múltiple involucró a cuatro vehículos este sábado de noche en bulevar Artigas y Joaquín Suárez, en el Prado.

Una camioneta marca Ford circulaba por bulevar Artigas cuando en determinado momento chocó contra el cantero central, invadió el carril contrario y embistió otra camioneta marca Ford y un auto marca Chevrolet, que impactó contra un taxi que iba con un pasajero.

El siniestro dejó heridos leves. El tránsito se vio congestionado en la noche de este sábado.

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