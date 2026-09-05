Un accidente de tránsito múltiple involucró a cuatro vehículos este sábado de noche en bulevar Artigas y Joaquín Suárez, en el Prado.
Choque múltiple con cuatro vehículos en el Prado; camioneta impactó contra el cantero e invadió el carril contrario
El siniestro de tránsito ocurrió en la noche de este sábado en bulevar Artigas y Joaquín Suárez. El choque dejó heridos leves. El tránsito se vio congestionado en la zona.
Una camioneta marca Ford circulaba por bulevar Artigas cuando en determinado momento chocó contra el cantero central, invadió el carril contrario y embistió otra camioneta marca Ford y un auto marca Chevrolet, que impactó contra un taxi que iba con un pasajero.
El siniestro dejó heridos leves. El tránsito se vio congestionado en la noche de este sábado.
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