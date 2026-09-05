Choque múltiple con cuatro vehículos en el Prado; camioneta impactó contra el cantero e invadió el carril contrario

Un accidente de tránsito múltiple involucró a cuatro vehículos este sábado de noche en bulevar Artigas y Joaquín Suárez, en el Prado.

Una camioneta marca Ford circulaba por bulevar Artigas cuando en determinado momento chocó contra el cantero central, invadió el carril contrario y embistió otra camioneta marca Ford y un auto marca Chevrolet, que impactó contra un taxi que iba con un pasajero.