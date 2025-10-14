RECIBÍ EL NEWSLETTER
seguridad pública

Orsi dijo que en seguridad "a veces hay señales complicadas" pero que "hay que seguir confiando" en las instituciones

El presidente Orsi dijo que "relativiza" las cifras de los delitos cuando son observadas en porcentajes. "Porque es la realidad de América Latina hoy y tenemos que tener mucho cuidado", expresó.

Foto: FocoUy. Yamandú Orsi, presidente de la República.

Foto: FocoUy.

Foto: FocoUy.

El presidente Yamandú Orsi dijo, respecto a la seguridad pública, que "a veces hay señales que son complicadas" pero que "hay que seguir confiando y apostando a que tenés la gente para resolver bien, o lo mejor posible (los casos)". Consideró que hay que reconocer el trabajo de las instituciones; en este caso, de la Policía y la Fiscalía.

Dijo que es necesario "aclarar las situaciones que tenemos, que son complejas". Y "hay un tema de la sensación de la población, que hay que tenerla en cuenta", apuntó.

el capitan miranda volvio a uruguay tras su 35° viaje de instruccion: el recibimiento, en fotos
Seguí leyendo

El Capitán Miranda volvió a Uruguay tras su 35° viaje de instrucción: el recibimiento, en fotos

El mandatario enfatizó en "la imagen positiva" que la gente tiene en las instituciones. "Hay que verlo más a largo plazo, trato de no detenerme en eso (...) No le resto importancia al porcentaje, pero me interesa ver qué tan firme es la confianza de la población en las instituciones", dijo.

Orsi afirmó que no hizo ningún pedido a las autoridades del Ministerio del Interior, sino que ofreció su respaldo. "Hubo preocupación sí, varias conversaciones, pero hay confianza en el trabajo que se hace", expuso.

Temas de la nota

Lo más visto

video
LAS PIEDRAS

Un pae umbanda fue condenado a 15 años de cárcel por abuso sexual y violación de dos menores de edad
ROCHA

Motociclista volvía de festejar su cumpleaños y chocó una rotonda; su cuerpo fue hallado horas después en una cuneta
ARGENTINA

Autoridades de Entre Ríos sobre búsqueda del remisero: Lautra paró a poner combustible y "ya no estaba Martín"
ARGENTINA

Gualeguaychú: encontraron la billetera del remisero desaparecido entre las pertenencias de Pablo Laurta
montevideo

Policía busca a un taxista desaparecido desde el sábado; su vehículo fue encontrado incendiado

Te puede interesar

Orsi sobre Gaza: Se detuvo la masacre que estaba ocurriendo, se devuelve la gente que hacía dos años había sido secuestrada video
PRESIDENTE SOBRE EL FIN DE LA GUERRA

Orsi sobre Gaza: "Se detuvo la masacre que estaba ocurriendo, se devuelve la gente que hacía dos años había sido secuestrada"
Foto: FocoUy. video
seguridad pública

Orsi dijo que en seguridad "a veces hay señales complicadas" pero que "hay que seguir confiando" en las instituciones
MSP advierte de eventos adversos por uso de cápsulas brasileñas para disminuir apetito y reducir absorción de grasas
BARICAPS

MSP advierte de eventos adversos por uso de cápsulas brasileñas para disminuir apetito y reducir absorción de grasas

Dejá tu comentario