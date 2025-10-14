Orsi dijo que en seguridad "a veces hay señales complicadas" pero que "hay que seguir confiando" en las instituciones

El presidente Yamandú Orsi dijo, respecto a la seguridad pública, que "a veces hay señales que son complicadas" pero que "hay que seguir confiando y apostando a que tenés la gente para resolver bien, o lo mejor posible (los casos)". Consideró que hay que reconocer el trabajo de las instituciones; en este caso, de la Policía y la Fiscalía.

Consultado por las cifras de delitos difundidas este lunes , señaló que "relativiza" cuando "se habla de porcentajes". "Eso cambia, porque es la realidad de América Latina hoy y tenemos que tener mucho cuidado", expresó. E insistió con que prefiere ver los datos a largo plazo.

Dijo que es necesario "aclarar las situaciones que tenemos, que son complejas". Y "hay un tema de la sensación de la población, que hay que tenerla en cuenta", apuntó.

El mandatario enfatizó en "la imagen positiva" que la gente tiene en las instituciones. "Hay que verlo más a largo plazo, trato de no detenerme en eso (...) No le resto importancia al porcentaje, pero me interesa ver qué tan firme es la confianza de la población en las instituciones", dijo.

Orsi afirmó que no hizo ningún pedido a las autoridades del Ministerio del Interior, sino que ofreció su respaldo. "Hubo preocupación sí, varias conversaciones, pero hay confianza en el trabajo que se hace", expuso.